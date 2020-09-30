أخبار عاجلة

إمارة المدينة: لجنة إزالة التعديات الرئيسية تتعامل بشكل فوري مع جميع حالات التعدي -
الكونغو الديمقراطية: 8 إصابات جديدة بكورونا.. ولا وفيات -
الدفعة الثالثة من ضيوف الرحمن يؤدون مناسك العمرة -
"الاتصالات" تطلق المرحلة الثانية لـ"البيئة التنظيمية التجريبية" لتطبيقات التوصيل "sandbox" -
إجراء عملية غسيل كلوي منزلي لمريض غير قادر على الحركة بالطائف -
"الجبير" يودّع سفير سلطنة عمان ويستقبل سفيرة هولندا المعينة -
في حادثين منفصلين بالباحة.. وفاتان وإصابتان و"الهلال الأحمر" يباشر -
تونس: 2509 إصابات جديدة و45 وفاة بفيروس كورونا -
جازان.. سقوط مقذوف عسكري أطلقته ميليشيا الحوثي على إحدى القرى الحدودية دون إصابات -
شاهد.. الجناح الفخم الذي يعالج فيه "ترامب" من "كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ميركل: ألمانيا تعتزم تشديد إجراءات مكافحة كورونا بلا عزل عام

Print
ميركل: ألمانيا تعتزم تشديد إجراءات مكافحة كورونا بلا عزل عام ميركل: ألمانيا تعتزم تشديد إجراءات مكافحة كورونا بلا عزل عام
قالت: سنقيد التجمعات وتفرض غرامات على من يستهين بالتعليمات

ميركل: ألمانيا تعتزم تشديد إجراءات مكافحة كورونا بلا عزل عام

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أن بلادها ستقيد التجمعات وتفرض غرامات على من يستهين بالتعليمات الصحية؛ في إطار جهود منع تفشي كورونا خلال فصلي الخريف والشتاء.

وقالت بعد مؤتمر مع قادة ولايات ألمانيا الـ16: إن "القيود ستفرض تجنبًا لفرض عزل عام جديد بأنحاء البلاد بأي ثمن، والحفاظ على الاقتصاد له الأولوية".

وأضافت: "تعلمنا الكثير وتجاوزنا الصيف بشكل جيد؛ لكننا نعلم أن أوقاتًا أصعب بانتظارنا في الخريف والشتاء، الارتفاع التدريجي للإصابات والملحوظ في بعض المناطق يدعو للقلق".

وتابعت: "استراتيجية البؤر النشطة ستضع حدًّا لحضور الحفلات الخاصة بمعدل 25 شخصًا والحفلات العامة 50 شخصًا في المناطق التي يصل فيها معدل الإصابة إلى 35 شخصًا لكل 100 ألف خلال سبعة أيام".

وأضافت: "في حال وصل المعدل إلى 50 شخصًا لكل 100 ألف، ستقيد الاحتفالات الخاصة بحضور 10 أشخاص كحد أقصى و25 شخصًا في الحفلات العامة".

ووفق " اليوم"، انكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 9.7% في الربع الثاني مع انهيار إنفاق الأسر واستثمارات الشركات والتجارة في ذروة الجائحة.

ووفق المعايير الأوروبية شهدت ألمانيا معدلات إصابات ووفاة منخفضة نسبيًّا حتى الآن خلال الجائحة؛ لكن ميركل قالت إن الحالات يمكن أن تصل إلى 19200 يوميًّا إذا استمرت الاتجاهات الحالية.

وسجلت ألمانيا إجمالي إصابات بكورونا وصل إلى 287421 إصابة، بينها 9471 وفاة؛ وفقًا لمعهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية. الجديد أنغيلا ميركل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تونس: 2509 إصابات جديدة و45 وفاة بفيروس كورونا

تونس: 2509 إصابات جديدة و45 وفاة بفيروس كورونا

تونس: 2509 إصابات جديدة و45 وفاة بفيروس كورونا

تونس: 2509 إصابات جديدة و45 وفاة بفيروس كورونا

الكويت: 4 حالات وفاة و567 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت: 4 حالات وفاة و567 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإمارات تسجل 1,041 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإمارات تسجل 1,041 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية