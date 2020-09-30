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النفط تهبط أكثر من 3% مع تنامي إصابات

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أسعار النفط تهبط أكثر من 3% مع تنامي إصابات فيروس كورونا النفط تهبط أكثر من 3% مع تنامي إصابات
تراجع خام برنت تسليم نوفمبر 1.40 دولار بما يعادل 3.3%

أسعار النفط تهبط أكثر من 3% مع تنامي إصابات فيروس كورونا

تراجعت النفط، أكثر من 3% إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين، يوم أمس الثلاثاء، بفعل المخاوف حيال توقعات الطلب على الوقود؛ بينما تُكابد أوروبا والولايات المتحدة تناميًا في إصابات المستجد.

يتوخى مستثمرو السلع الأولية والأسهم الحذر أيضًا قبيل أول مناظرة في انتخابات الرئاسة الأمريكية بين المرشح الديمقراطي جو بايدن والرئيس الجمهوري دونالد في وقت لاحق يوم الثلاثاء.

وقال جيم ريتربوش، رئيس ريتربوش وشركاؤه في جالينا بولاية إلينوي: "تراجع اليوم أعقب عمومًا تراجعات في الأسهم".

وفي اليوم قبل الأخير له كعقد أقرب استحقاق؛ تَراجع خام برنت تسليم نوفمبر 1.40 دولار بما يعادل 3.3%، ليتحدد سعر التسوية عند 41.03 دولارًا للبرميل؛ في حين نزل عقد ديسمبر الأنشط 3.1% إلى 41.56 دولار.

وانخفض الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.31 دولار أو 3.2% ليسجل 39.29 دولارًا للبرميل عند الإغلاق.

ووفق "رويترز"، يأتي تراجع الأسعار قبيل صدور تقرير معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق يوم الثلاثاء وبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء الذي من المتوقع أن يُظهر ارتفاع مخزونات الخام بالولايات المتحدة 1.6 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وتوفي أكثر من مليون شخص في أنحاء العالم بمرض كوفيد-19؛ وفقًا لإحصاء أجرته "رويترز"، بينما تُواصل الجائحة الإضرار بالاقتصاد العالمي والطلب على الوقود.النفط أسعار النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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