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في المناظرة التلفزيونية الأولى بين ومنافسه بايدن.. توتر واشتباكات عنيفة وتبادل الاتهامات بالكذب والتهريج

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في المناظرة التلفزيونية الأولى بين ترامب ومنافسه بايدن.. توتر واشتباكات عنيفة وتبادل الاتهامات بالكذب والتهريج في المناظرة التلفزيونية الأولى بين ومنافسه بايدن.. توتر واشتباكات عنيفة وتبادل الاتهامات بالكذب والتهريج
أبرز القضايا: الضرائب والرعاية الصحية والتعامل مع كورونا والاقتصاد والوظائف والبطالة

في المناظرة التلفزيونية الأولى بين ترامب ومنافسه بايدن.. توتر واشتباكات عنيفة وتبادل الاتهامات بالكذب والتهريج

شهدت المناظرة التلفزيونية الأولى بين الرئيس الأمريكي دونالد ومنافسه في الانتخابات الرئاسية جون بايدن، توترًا واشتباكات وتبادل الاتهامات بالكذب والتضليل، ووصلت إلى اتهام "بايدن" لترامب بأنه "أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة"، وأنه "كذاب ومهرج".

أما ترامب فشن هجومًا عنيفًا على "بايدن"، واتهمه بالضعف، وأنه لم ينجز شيئًا يذكر طوال الـ47 عامًا.

المناظرة دارت حول العديد من القضايا الرئيسية أبرزها: الضرائب، والرعاية الصحية، والتعامل مع كورونا، والاقتصاد، والوظائف والبطالة.

الرئيس ترامب: عملنا على خفض الأدوية، لدينا الحق في تسمية مرشحة للمحكمة العليا، إدارة برنامج "أوباما كير" للرعاية الصحية كارثة، سيتم الحصول على لقاح لكورونا قريبًا جدًّا، حققنا أرقامًا قياسية في مجال الاقتصاد، دفعت الملايين كضرائب على مدى سنوات.

أما جون بايدن فقال لترامب: أنت أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة.. أنت متهرب من الضرائب ولم تدفع سوى 750 دولارًا كضرائب في 10 سنوات.. كل ما تقوله كذب.. أصحاب المليارات لا يدفعون الضرائب.. تواصل الأكاذيب بشأن كورونا منذ البداية.. اختفيت في ملاعب الغولف ولم تتحرك للتصدي لكورونا.

المناظرة بلغت حدتها عندما اتهم بايدن الرئيس ترامب بأنه "كذاب" و"مهرج"، وقال بايدن إن "كل ما يقوله حتى الآن كذب. أنا لست هنا لأبرهن أكاذيبه. الكل يعلم أنه كذاب"، وأضاف "من الصعب أن يحظى المرء بفرصة لقول كلمة واحدة بوجود هذا المهرج، عفوًا هذا الشخص".

أما ترامب فاتهم منافسه الديموقراطي بالافتقار إلى الذكاء وبأنه دمية في يد "اليسار الراديكالي"، وقال ترامب خلال المناظرة في كليفلاند بولاية أوهايو مخاطبًا نائب الرئيس السابق: "أنت لا تمت إلى الذكاء بصلة، جو. 47 عامًا ولم تفعل شيئًا".

ووفقًا للبروتوكول الصحي المتبع بسبب كوفيد-19، انطلقت المناظرة قبل 35 يومًا من الاستحقاق الرئاسي، دون أن يتصافح الرجلان السبعينيان.

واستهلت المناظرة بدفاع الرئيس الجمهوري عن قراره المثير للجدل بترشيح قاضية محافظة للمحكمة العليا قبل أسابيع قليلة من الانتخابات.

وقال ترامب وقد وضع ربطة عنق مخططة حمراء داكنة: "لقد فزنا في انتخابات 2016 ولنا الحق في ذلك".

وسارع المرشح الديموقراطي بربطة عنق رفيعة بخطوط سوداء وبيضاء للقول: "علينا الانتظار حتى نرى نتيجة هذه الانتخابات".

وانطلقت المناظرة على مرأى من جمهور صغير كان في عداده زوجتا المرشحين ميلانيا ترامب وجيل بايدن وقد وضعتا كمامات.

وسعى بايدن، الذي يتصدر استطلاعات الرأي، إلى ربط ترامب بشكل مباشر بجائحة كوفيد-19 التي أودت بأرواح أكثر من 200 ألف شخص في الولايات المتحدة، البلد الأكثر تسجيلًا للوفيات الناجمة عن الجائحة في العالم أجمع.

واستهزأ بايدن بترامب غامزًا من قناة أحد أكثر تصريحاته شهرة بقوله: "ربما يمكنك حقن مبيض الملابس في ذراعك وهذا كفيل بعلاج" ؛ طبقًا لـ"إ ف ب".دونالد ترامب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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