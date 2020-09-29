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تكريم أحد مصابي الحد الجنوبي بتيماء بـ 4 أنواط نظير تضحيته من أجل الوطن

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في بادرة وفاء وعرفان.. وعبَّر عن سعادته بهذا التكريم وشكر القيادة الرشيدة

تكريم أحد مصابي الحد الجنوبي بتيماء بـ 4 أنواط نظير تضحيته من أجل الوطن

في بادرة وفاء وعرفان تم تكريم طلال تليعان العنزي، أحد مصابي الحد الجنوبي، بعدما قدمه من تضحيات في سبيل الحفاظ على أمن وطنه وترابه الغالي، وذلك بأربعة أنواط.

وذكر "التليعان" - وهو من أهالي محافظة تيماء - أنه قد تم تكريمه بأربعة أنواط، هي: نوط الشجاعة، ونوط الشرف، ونوط سيف الملك عبدالله، ونوط المعركة.

وعبَّر "التليعان" عن سعادته بهذا التكريم غير المستغرب من القيادة الرشيدة، التي تهتم بأبنائها، وتقدِّر جنودها الأبطال.

تكريم أحد مصابي الحد الجنوبي بتيماء بـ 4 أنواط نظير تضحيته من أجل الوطن

تكريم أحد مصابي الحد الجنوبي بتيماء بـ 4 أنواط نظير تضحيته من أجل الوطن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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