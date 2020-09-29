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تخصيص صحن المطاف للطواف فقط ابتداءً من الأحد القادم

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تخصيص صحن المطاف للطواف فقط ابتداءً من الأحد القادم تخصيص صحن المطاف للطواف فقط ابتداءً من الأحد القادم
تسهيلاً على المعتمرين لأداء نُسكهم بكل يسر وسهولة

تخصيص صحن المطاف للطواف فقط ابتداءً من الأحد القادم

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بتخصيص صحن المطاف للطواف فقط ابتداء من الأحد القادم، وذلك تسهيلاً على المعتمرين لأداء نُسكهم بكل يسر وسهولة.

وقال "السديس" إن هذا التوجيه جاء للحفاظ على سلامة المعتمرين لكي يؤدوا نسكهم على أكمل وجه، وذلك بعد صدور الموافقة الكريمة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا.

وأكد أن الرئاسة اتخذت كل الإجراءات والاحترازات المتبعة لضمان سلامة وراحة قاصدي المسجد الحرام، وتقديم أفضل وأرقى الخدمات لضيوف الرحمن لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة حماها الله.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية