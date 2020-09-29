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أمريكا تفرض غرامة قياسية على أكبر بنوكها لتلاعبه في أسواق المال

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أمريكا تفرض غرامة قياسية على أكبر بنوكها لتلاعبه في أسواق المال أمريكا تفرض غرامة قياسية على أكبر بنوكها لتلاعبه في أسواق المال
المصرف سيدفع 920 مليون دولار لتسوية قضية معاملات العقود الآجلة

أمريكا تفرض غرامة قياسية على أكبر بنوكها لتلاعبه في أسواق المال

قالت هيئة الرقابة على أسواق المشتقات المالية في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن مصرف "جيه بي مورجان" وافق على دفع أكثر من 920 مليون دولار لتسوية قضية تلاعبه في معاملات العقود الآجلة للمعادن وسندات الخزانة، وفقًا لسبوتنيك.

وفى التفاصيل، أوضحت الهيئة في بيانها، أن المصرف سيدفع بذلك أكبر غرامة مالية فرضتها لجنة تداول السلع الآجلة، بما في ذلك 436.4 مليون دولار كغرامة، و311.7 مليون دولار كتعويض، ورسوم أخرى، بحسب وكالة "رويترز".

وقال هيث تاربرت، رئيس لجنة تداول السلع الآجلة، "هذه الغرامة القياسية تظهر التزام الهيئة بالصرامة مع أولئك الذين يخالفون قواعدنا عن عمد، بغض النظر عن هويتهم.. لن يتم التسامح مع محاولات التلاعب بأسواقنا".

وتضع هذه التسوية نهاية لتحقيق استمر لسنوات مع أكبر مقرض في البلاد.

وقال دانييل بينتو، الرئيس المشارك لـ"جيه بي مورجان": إن سلوك الأفراد المشار إليهم في قرارات اليوم غير مقبول ولم يعودوا يعملون معنا.

وأردف: "نحن نقدر أن الموارد الكبيرة التي خصصناها للضوابط الداخلية قد تم الاعتراف بها من قِبل وزارة العدل، بما في ذلك تحسين سياسات الامتثال وأنظمة المراقبة وبرامج التدريب".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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