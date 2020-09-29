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شاهد.. "جامعة سعود" تطلق منصتها الرئيسة "معين"

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امتداداً للخدمات الإلكترونية المتنوعة التي تقدمها

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تحقيقاً لرؤية المملكة العربية 2030 نحو التحوّل الرقمي، وامتداداً للخدمات الإلكترونية المتنوعة التي تقدمها جامعة الملك سعود، أطلقت عمادة التعاملات الإلكترونية والاتصالات وبرعاية رئيس جامعة الملك سعود المنصة الرئيسة لخدماتها الإلكترونية "مُعين"، والتي تمّت إعادة هندسة خدماتها البالغ عددها 112 خدمة و49 بلاغ وحوكمتها لتواكب أحدث معايير ITIL العالمية في إدارة خدمات تقنية المعلومات.

كما تم تحديث بوابة الخدمات الإلكترونية حيث احتوت على مميزات جديدة بتصاميم أكثر سهولة، مع إضافة عدد من الخدمات الإلكترونية الجديدة التي تم تطويرها بالشراكة مع جهات مختلفة في الجامعة كخدمة طلب الإجازات التي تتيح التقديم على الإجازات إلكترونياً، ونظام الإسكان الذي يمكّن المستفيد من التقديم إلكترونياً للحصول على الوحدة السكنية، ونظام إدارة المركبات الذي يسمح للمستفيد بتقديم طلب إلكتروني للحصول على مركبة أو استبدالها، ونظام إدارة المحروقات الذي يعمل على أتمتة عمليات وحدة المحروقات.

كذلك، شملت التحديثات في الخدمات خدمة وارد التي تمكّن مراجعي جامعة الملك سعود من تقديم معاملاتهم إلكترونياً دون الحاجة للحضور إلى الجامعة، وخدمة التوقيع الإلكتروني، ونظام متابعة المهام.

ومن جهةٍ أخرى، تم الإعلان عن النسخة الجديدة من نظام إدارة التعلم Blackboard والتي تحوي عدداً من الأدوات الفعّالة في التعلم الإلكتروني وفي إدارة المقررات، كما تم استعراض عدد من مقررات عمادة السنة الأولى المشتركة التي تم تطوير محتواها الرقمي حسب المعايير العالمية في تصميم المقررات الإلكترونية.

وقد أثنى رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر على الجهود المبذولة من قبل عمادة التعاملات الإلكترونية والاتصالات في المساهمة برفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين بما يحقق أهداف الجامعة ويدعم خططها الاستراتيجية.

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صحيفة سبق اﻹلكترونية

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