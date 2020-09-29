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مدير الجامعة يقدم شكره لعميد الكلية ومنسوبيها.. ويشيد بمستوى الطلاب المميز

حققت كلية الطب بجامعة المجمعة المركز الأول في نتائج امتحان الرخصة السعودية لممارسة الطب لعام 2019م ( ٥ صفر 1442).

وحققت كلية الطب بجامعة المجمعة هذا المركز المميز، على مستوى جميع الجامعات السعودية في الإحصائية التي تنشرها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، في إنجاز يعكس مدى ما وصلت إليه جاامعةالمجمعة من مكانة ريادية بين الجامعات السعودية.

وقدم عميد كلية الطب الدكتور رشيد بن خالد براده شكره وتقديره لرئيس الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن على ما قدمه من توجيهات سديدة ودعم مستمر لأبنائه الطلاب والطالبات بالجامعة، وحرصه الدائم ومتابعته المستمرة التي كان لها الأثر الإيجابي في تقدم الكلية ورقيها.

وأكد الدكتور رشيد أن ذلك الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا توفيق من الله سبحانه وتعالى ثم بتضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، مطالباً الجميع بالاستمرار في العطاء، وبذل المزيد من الجهود لتحقيق التميز في جميع المجالات.

من جانبه، شكر رئيس الجامعة عميد كلية الطب وفريق العمل بالكلية، وأشاد بهذا المنجز الذي يعد قفزة كبيرة، حيث إنه تحقق بمنافسة جامعات عريقة، كما أشاد بجهود أعضاء هيئة التدريس الذين أخلصوا في تعليم وتزويد الطلبة بالمعارف والمهارات المطلوبة لتخريج أجيال من الأطباء على مستوى من الكفاءة يفخر بهم وطننا الحبيب.