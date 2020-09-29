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من هو أمير الكويت الجديد؟

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من هو أمير الكويت الجديد؟ من هو أمير الكويت الجديد؟
أعلن مجلس الوزراء الكويتي في بيان له عن تسمية ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أميرا للبلاد، بعد وفاة الشيخ صباح الأحمد الصباح، عن 91 عاما. وقال مجلس الوزراء في بيان تلاه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح "عملا بأحكام الدستور والمادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1964 في شأن أحكام توارث الإمارة، فإن مجلس الوزراء ينادي بولي عهده صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرا لدولة الكويت".

نواف الأحمد

ولد الشيخ نواف الأحمد الصباح في 25 يونيو 1937 بمدينة الكويت

الابن السادس لحاكم الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر المبارك الصباح، الذي حكم البلاد في الفترة ما بين 1921 و1950

على مدى 60 عاما، تولى الشيخ نواف عدة مناصب رسمية ووزارية بينها الداخلية والدفاع

بدأ عمله السياسي محافظا لحولي في عام 1962، وتولى مسؤولية المحافظة لمدة 16 عاما

أصبح وزيرا للداخلية في 1978

وزيرا للدفاع في 1988

ومع تشكيل أول حكومة بعد حرب تحرير الكويت، تولى الشيخ نواف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في أبريل 1991

أصبح نائبا لرئيس الحرس الوطني في 1994

عاد لتولي حقيبة وزارة الداخلية مجددا في 2003

وليا للعهد في 2006

أميرا للكويت في سبتمبر 2020


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