"كاوست" تنضم إلى UIDP أحد أكبر برامج الشراكة بين الجامعات والصناعة بالعالم

★ ★ ★ ★ ★

أول كيان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يحصل على عضوية البرنامج

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) عن انضمامها إلى البرنامج المرموق للشراكة بين الجامعات والصناعة (UIDP) كأول كيان في الشرق الأوسط يحصل على عضوية البرنامج، والانضمام لمجموعة من الجامعات الرائدة في العالم، مثل ستانفورد، وييل، وأكسفورد، وكامبريدج.

ويعتبر انضمام "كاوست" للبرنامج، انجازاً كبيراً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خصوصاً أن عضوية البرنامج هي عضوية حصرية ولا يتم الحصول عليها إلا بدعوة من الأعضاء التنظيمين للبرنامج حيث تجمع المؤسسات الدولية من جامعات وشركات لمناقشة القضايا الرئيسة التي تؤثر على العلاقات بين الجامعات والصناعة وبحث الفرص والأساليب المبتكرة للشراكة والتعاون.

وبهذه المناسبة، قال البروفيسور توني تشان، رئيس كاوست: " انضمامنا لبرنامج (UIDP) يسلط الضوء على التأثير الكبير لكاوست في منطقة الشرق الأوسط والعالم، والذي نسعى من خلاله لتقديم رؤى قيمة لزملائنا في هذا البرنامج، وفي الوقت نفسه الاستفادة من خبراتهم وتجاربهم المؤثرة".

وحول أهمية هذه العضوية، قال كيفن كولين، نائب رئيس الجامعة للابتكار والتنمية الاقتصادية: "إنه لشرف عظيم أن نكون أول جامعة في الشرق الأوسط تنضم إلى هذه المجموعة الموقرة من الجامعات والمؤسسات العالمية، والذي نأمل من خلاله مواصلة الأبحاث المؤثرة واكتشاف المزيد من السبل لترجمتها ونقلها للصناعة، ونحن نتطلع بحماس لبحث فرص التعاون ومناقشة المشاريع القادمة مع جميع الأعضاء".

ويجمع برنامج الشراكة بين الجامعات والصناعة (UIDP) ممثلين من المؤسسات الأكاديمية والصناعية رفيعة المستوى، ويقدم منتدىً فريداً لمناقشة القضايا التشغيلية والاستراتيجية التي يمكنها أن تحسّن الشراكات وتعزز التعاون عبر القطاعات المختلفة، بالإضافة لإنتاج الأدوات والموارد اللازمة لمساعدة الأعضاء على إحداث تأثير أكبر.

وانضمام كاوست لبرنامج (UIDP)، سيمكنها من الاتحاد مع الأعضاء التنظيميين الآخرين لتبادل الأفكار واكتشاف الفرص التعاونية في مجالات التعاقد، والمشاركة الحكومية، والتنمية الاقتصادية، وإدارة الشراكات والمشاريع البحثية، وتنمية القوى العاملة ومشاركة الطلبة، كما يحصل الأعضاء على حق الوصول إلى موارد وأنشطة البرنامج، بما في ذلك فرص التواصل المنتظمة، والتعاون في المشاريع البحثية والفعاليات التي يقيمها الأعضاء.

ورحب أنتوني بوكانفوسو، رئيس برنامج (UIDP) ومديره التنفيذي بانضمام كاوست وقال: "يتشكل أعضاء البرنامج من جامعات بحثية رفيعة المستوى من جميع أنحاء العالم، فضلاً عن نخبة من الشركات الرائدة متعددة الجنسيات في جميع القطاعات، ونحن سعداء بعضوية كاوست لأنها ستسمح لنا بمواصلة تطوير برنامجنا لتلبية احتياجات أعضائنا بشكل استراتيجي".

جدير بالذكر، أن مبادرات برنامج (UIDP) تتوافق لحد بعيد مع رسالة كاوست المتمثلة في ربط الأوساط الأكاديمية بالصناعة لإحداث التأثير، والنهوض بالابتكار والتنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية والعالم، وكذلك إيجاد حلول ناجعة للتحديات العلمية والتقنية الملحة في العالم.