أخبار عاجلة

الرئيس الأمريكي  يعلن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا الجديد -
"وزير المالية" : الأمر الملكي أعفى توريدات نقل الملكية والبيع السكنية والتجارية والزراعة والأراضي من ضريبة القيمة المضافة 15٪ -
"الزكاة والدخل" : بدءاً من الأحد.. إعفاء التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة 15% وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% -
بأمر الملك .. إلغاء الضريبة المضافة 15% للعقار السكني وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة قدرها 5% -
"الخطيب": السياحة ستكون الدخل الثاني بعد النفط.. وعملي وزيرًا للسياحة "نعمة" -
"دموع تميم المزيفة" تثير المغردين.. إعلام الدوحة استغل حزن الكويت لتلميع صورة أميره بالفوتوشوب -
6 مناطق تنضم لمرمى التنبيهات .. أمطارٌ ورياح نشطة وأتربة مثارة -
كم حالة نشطة تبقت تحمل فيروس "كورونا" بمكة؟.. هنا الإجابة -
بالفيديو .. ذهب لتسلم جثمان والده فوجد مفاجأة صادمة بانتظاره -
أمام اجتماع افتراضي أممي.. "فيصل بن فرحان" يؤكد حرص السعودية على تعزيز مكانة المرأة في المجالات كافة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الجربا" بمناسبة اليوم الوطني: نفخر بانتمائنا إلى أعظم الأوطان

Print
"الجربا" بمناسبة اليوم الوطني: نفخر بانتمائنا إلى أعظم الأوطان "الجربا" بمناسبة اليوم الوطني: نفخر بانتمائنا إلى أعظم الأوطان
قال: لقد صنع قادتنا التاريخ ودعموا عجلة التطور والنماء لمستقبل مشرق

قال العضو الفخري لجمعية خيرات لحفظ النعمة والداعم لأنشطتها المهندس فرحان بن نايف الفيصل الجربا: إن اليوم الوطني السعودي التسعين نعيش فيه ذكرى التوحيد لأعظم أوطان العالم.

وتابع: "الحمد لله الذي جعل هذا الوطن قبلة الأمن والأمان والشموخ، لقد صنع قادتنا التاريخ ويدعمون عجلة التطور والنماء لمستقبل المشرق لهذا الوطن وأبنائه ومن يعيشون على أرضه مواصلين مسيرة الخير والنماء والنجاح.

وأضاف "الجربا": تحل علينا ذكرى اليوم الوطني التسعين ويسعدني أهنئ مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أيده الله - وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز والشعب السعودي الوفي.

وختم بقوله: "تسعون عاماً ونحن نفخر بانتمائنا إلى دار العز والشموخ، وبقيادة تسعى دائماً لجعل المواطن والمقيم في أرض الحرمين الشريفين يتمتعون برغد العيش ومستقبل آمن واستقرار دائم في أعظم وطن، أسأل الله أن يمد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بالصحة والعافية والعمر المديد، وكل عام ووطني مهد الحضارة والثقافة والأمجاد بخير وأمان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الرئيس الأمريكي  يعلن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا الجديد

الرئيس الأمريكي  يعلن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا الجديد

"وزير المالية" : الأمر الملكي أعفى توريدات نقل الملكية والبيع السكنية والتجارية والزراعة والأراضي من ضريبة القيمة المضافة 15٪

"وزير المالية" : الأمر الملكي أعفى توريدات نقل الملكية والبيع السكنية والتجارية والزراعة والأراضي من ضريبة القيمة المضافة 15٪

"الزكاة والدخل" : بدءاً من الأحد.. إعفاء التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة 15% وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%

"الزكاة والدخل" : بدءاً من الأحد.. إعفاء التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة 15% وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%

بأمر الملك .. إلغاء الضريبة المضافة 15% للعقار السكني وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة قدرها 5%

بأمر الملك .. إلغاء الضريبة المضافة 15% للعقار السكني وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة قدرها 5%

شبكة عيون الإخبارية