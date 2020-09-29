أخبار عاجلة

الرئيس الأمريكي  يعلن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا الجديد -
"وزير المالية" : الأمر الملكي أعفى توريدات نقل الملكية والبيع السكنية والتجارية والزراعة والأراضي من ضريبة القيمة المضافة 15٪ -
"الزكاة والدخل" : بدءاً من الأحد.. إعفاء التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة 15% وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% -
بأمر الملك .. إلغاء الضريبة المضافة 15% للعقار السكني وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة قدرها 5% -
"الخطيب": السياحة ستكون الدخل الثاني بعد النفط.. وعملي وزيرًا للسياحة "نعمة" -
"دموع تميم المزيفة" تثير المغردين.. إعلام الدوحة استغل حزن الكويت لتلميع صورة أميره بالفوتوشوب -
6 مناطق تنضم لمرمى التنبيهات .. أمطارٌ ورياح نشطة وأتربة مثارة -
كم حالة نشطة تبقت تحمل فيروس "كورونا" بمكة؟.. هنا الإجابة -
بالفيديو .. ذهب لتسلم جثمان والده فوجد مفاجأة صادمة بانتظاره -
أمام اجتماع افتراضي أممي.. "فيصل بن فرحان" يؤكد حرص السعودية على تعزيز مكانة المرأة في المجالات كافة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مكتب تعليم صامطة يحتفل غدًا "عن بعد" باليوم الوطني التسعين

Print
تحت رعاية أحمد بن زعلة

مكتب تعليم صامطة يحتفل غدًا

يرعى محافظ صامطة أحمد بن عبد الله زعلة، بعد ظهر غدٍ الأربعاء، احتفال مكتب تعليم صامطة، عن بعد، باليوم الوطني التسعين.

ينظم الحفل الشؤون التعليمية "بنين بنات"، بمشاركة مديري الدوائر الحكومية بالمحافظة، وعدد من ضباط قوات التحالف بالحد الجنوبي.

وقال مدير مكتب تعليم صامطة عبد الرزاق بن محمد الصميلي: إن احتفال المكتب سيكون عبر برنامج "زووم"، ويتخلله العديد من الفقرات ومنها كلمة محافظ صامطة، وقصيدة وطنية، وأوبريت وطني بعنوان "يا وطن نقسم على حبك قسم"، ومشاركات لزهرات الوطن من الطالبات وسواعد الوطن من الطلاب.

وأكد "الصميلي" أهمية هذه المناسبة التي يستعيد فيها المواطن ملاحم البطولات، وتم على ضوئها توحيد هذه الأرض المباركة على يد المغفور له بإذن الله، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن، وما ينبغي على كل مواطن ومسؤول في إحياء هذه المناسبة الغالية، وما يجب عليهم تجاه النشء من تعزيز القيم والمفاهيم الوطنية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الرئيس الأمريكي  يعلن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا الجديد

الرئيس الأمريكي  يعلن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا الجديد

"وزير المالية" : الأمر الملكي أعفى توريدات نقل الملكية والبيع السكنية والتجارية والزراعة والأراضي من ضريبة القيمة المضافة 15٪

"وزير المالية" : الأمر الملكي أعفى توريدات نقل الملكية والبيع السكنية والتجارية والزراعة والأراضي من ضريبة القيمة المضافة 15٪

"الزكاة والدخل" : بدءاً من الأحد.. إعفاء التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة 15% وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%

"الزكاة والدخل" : بدءاً من الأحد.. إعفاء التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة 15% وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%

بأمر الملك .. إلغاء الضريبة المضافة 15% للعقار السكني وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة قدرها 5%

بأمر الملك .. إلغاء الضريبة المضافة 15% للعقار السكني وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة قدرها 5%

شبكة عيون الإخبارية