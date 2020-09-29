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الصحف الكويتية تنعي الشيخ صباح الأحمد: "الإنسانية تودّع أميرها"

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الصحف الكويتية تنعي الشيخ صباح الأحمد: "الإنسانية تودّع أميرها" الصحف الكويتية تنعي الشيخ صباح الأحمد: "الإنسانية تودّع أميرها"

مصراوي Masrawy

06:25 م الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

كتبت- رنا أسامة:

نعت الصحف الكويتية أمير الكويت الشيخ صُباح الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنيّة عن عمر ناهز 91 عامًا بعد صراع مع المرض، الثلاثاء.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الديوان الأميري في بيان: "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وسبق إعلان الوفاة رسميًا قطع التلفزيون الكويتي برامجه المعتادة، ليذيع آيات من القرآن.

كتبت "القبس" في صدر صفحتها الأولى: "وإنا على فراقك لمحزونون"، على صورة بالأبيض والأسود للأمير الراحل.

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ونشرت "الجريدة" صورة للشيخ صُباح الأحمد على خلفية سوداء، وكتبت بالأبيض: "(الإنسانية) تودع أميرها".

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وجاءت ترويسة النسخة الرقمية من "الراي" بالسواد حدادًا على أمير الكويت الراحل. وتصدّر نعي الديوان الأمير صدر صفحتها الأولى.

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فيما اتشحت "الأنباء" بالكامل، في نسختيها الورقية والمطبوعة، بالسواد حدادًا على الشيخ صباح الأحمد.

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والشيخ الصباح كان الأمير الـ15 لدولة الكويت، والخامس بعد استقلال بلاده في عام 1961. وهو الابن الرابع لأحمد الجابر الصباح ومنيرة العثمان السعيد العيّار.

عُرف بأعماله الإنسانية وحظي بعدد من الألقاب، من بينها: "أمير الإنسانية" و"شيخ الدبلوماسيين العرب والعالم" و"عميد الدبلوماسية العربية والكويتية".

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