أخبار عاجلة

الرئيس الأمريكي  يعلن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا الجديد -
"وزير المالية" : الأمر الملكي أعفى توريدات نقل الملكية والبيع السكنية والتجارية والزراعة والأراضي من ضريبة القيمة المضافة 15٪ -
"الزكاة والدخل" : بدءاً من الأحد.. إعفاء التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة 15% وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% -
بأمر الملك .. إلغاء الضريبة المضافة 15% للعقار السكني وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة قدرها 5% -
"الخطيب": السياحة ستكون الدخل الثاني بعد النفط.. وعملي وزيرًا للسياحة "نعمة" -
"دموع تميم المزيفة" تثير المغردين.. إعلام الدوحة استغل حزن الكويت لتلميع صورة أميره بالفوتوشوب -
6 مناطق تنضم لمرمى التنبيهات .. أمطارٌ ورياح نشطة وأتربة مثارة -
كم حالة نشطة تبقت تحمل فيروس "كورونا" بمكة؟.. هنا الإجابة -
بالفيديو .. ذهب لتسلم جثمان والده فوجد مفاجأة صادمة بانتظاره -
أمام اجتماع افتراضي أممي.. "فيصل بن فرحان" يؤكد حرص السعودية على تعزيز مكانة المرأة في المجالات كافة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مجلس الوزراء الكويتي: الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرا للكويت

Print
مجلس الوزراء الكويتي: الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرا للكويت مجلس الوزراء الكويتي: الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرا للكويت

مجلس الوزراء الكويتي: الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرا للكويت

أعلن تلفزيون دولة الكويت قبل قليل أن مجلس الوزراء الكويتي عقد جلسته الاستثنائية ونادى بالشيخ نواف الأحمد الصباح أميراً لدولة الكويت.

والشيخ نواف الأحمد الصباح هو ولي عهد الكويت الحالي، وشغل مراكز قيادية مهمة في تاريخ الكويت.

وولد الشيخ نواف الأحمد الصباح في الخامس والعشرين من يونيو عام 1937 في مدينة الكويت، وهو الابن السادس لحاكم الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر المبارك الصباح، الذي حكم البلاد في الفترة ما بين عامي 1921 و1950 .

وتولى الشيخ نواف الأحمد الصباح العديد من المناصب المهمة، وفي السابع من فبراير 2006، أصدر أمير دولة الكويت أمرًا أميريًا بتزكية الشيخ نواف وليًا للعهد، وفي العشرين من الشهر نفسه، تمت مبايعة مجلس الأمة للشيخ نواف وليًا للعهد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الرئيس الأمريكي  يعلن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا الجديد

الرئيس الأمريكي  يعلن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا الجديد

"وزير المالية" : الأمر الملكي أعفى توريدات نقل الملكية والبيع السكنية والتجارية والزراعة والأراضي من ضريبة القيمة المضافة 15٪

"وزير المالية" : الأمر الملكي أعفى توريدات نقل الملكية والبيع السكنية والتجارية والزراعة والأراضي من ضريبة القيمة المضافة 15٪

"الزكاة والدخل" : بدءاً من الأحد.. إعفاء التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة 15% وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%

"الزكاة والدخل" : بدءاً من الأحد.. إعفاء التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة 15% وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%

بأمر الملك .. إلغاء الضريبة المضافة 15% للعقار السكني وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة قدرها 5%

بأمر الملك .. إلغاء الضريبة المضافة 15% للعقار السكني وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة قدرها 5%

شبكة عيون الإخبارية