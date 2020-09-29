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الرئيس الفلسطيني ينعي أمير الكويت:خسرنا قائداً عربياً وزعيماً للإنسانية

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الرئيس الفلسطيني ينعي أمير الكويت:خسرنا قائداً عربياً وزعيماً للإنسانية الرئيس الفلسطيني ينعي أمير الكويت:خسرنا قائداً عربياً وزعيماً للإنسانية
أعلن الحداد وتنكيس الأعلام

الرئيس الفلسطيني ينعي أمير الكويت:خسرنا قائداً عربياً وزعيماً للإنسانية

نعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، واصفًا إياه بالزعيم والقائد الحكيم، والأخ الكبير للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية.

وأعلن عباس الحدادَ وتنكيس الأعلام في فلسطين، وقال إن فلسطين خسرت برحيله قائداً عربياً وزعيماً للإنسانية عز نظيره، أفنى حياته في خدمة أبناء شعبه وأمته والإنسانية جمعاء، ووقف دائماً إلى جانب قضيتنا الوطنية، وإلى جانب شعبنا الفلسطيني، وقضايا أمته العادلة.

وأضاف: أن فقداننا لهذا القائد العربي الكبير في هذه الفترة الحساسة من تاريخنا هو خسارة كبيرة، مؤكداً وقوف فلسطين إلى جانب دولة الكويت وشعبها الشقيق في هذه الظروف الصعبة، طبقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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