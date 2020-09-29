أخبار عاجلة

الرئيس الأمريكي  يعلن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا الجديد -
"وزير المالية" : الأمر الملكي أعفى توريدات نقل الملكية والبيع السكنية والتجارية والزراعة والأراضي من ضريبة القيمة المضافة 15٪ -
"الزكاة والدخل" : بدءاً من الأحد.. إعفاء التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة 15% وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% -
بأمر الملك .. إلغاء الضريبة المضافة 15% للعقار السكني وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة قدرها 5% -
"الخطيب": السياحة ستكون الدخل الثاني بعد النفط.. وعملي وزيرًا للسياحة "نعمة" -
"دموع تميم المزيفة" تثير المغردين.. إعلام الدوحة استغل حزن الكويت لتلميع صورة أميره بالفوتوشوب -
6 مناطق تنضم لمرمى التنبيهات .. أمطارٌ ورياح نشطة وأتربة مثارة -
كم حالة نشطة تبقت تحمل فيروس "كورونا" بمكة؟.. هنا الإجابة -
بالفيديو .. ذهب لتسلم جثمان والده فوجد مفاجأة صادمة بانتظاره -
أمام اجتماع افتراضي أممي.. "فيصل بن فرحان" يؤكد حرص السعودية على تعزيز مكانة المرأة في المجالات كافة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إعلان الحداد في الأردن ومصر حزناً على أمير الكويت

Print
إعلان الحداد في الأردن ومصر حزناً على أمير الكويت إعلان الحداد في الأردن ومصر حزناً على أمير الكويت
40 يوماً في عمان و3 أيام بالقاهرة

إعلان الحداد في الأردن ومصر حزناً على أمير الكويت

أعلن الديوان الملكي في الأردن، الحداد على أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في البلاط الملكي لمدة 40 يومًا، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.
ونعى الديوان الملكي الأردني أمير الكويت، معربًا عن "تأثر وحزن جلالة الملك عبدالله الثاني، وشعب المملكة الأردنية الهاشمية بهذا المصاب الجلل، والوقوف إلى جانب دولة الكويت والشعب الكويتي الشقيق بهذه الظروف الصعبة، ويضرع إلى الله جلت قدرته أن يتغمد الراحل الكبير بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه".
بدوره، نعى الملك عبدالله الثاني، أمير الكويت وقال في تغريدة عبر "تويتر": "فقدنا اليوم أخًا كبيرًا وزعيمًا حكيمًا محبًا للأردن.. كان قائدًا استثنائيًا وأميرًا للإنسانية والأخلاق، كرس حياته لخدمة وطنه وأمته ولم يتوان في مساعيه الخيرة عن بذل كل جهد لوحدة الصف العربي".
وفي القاهرة، أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبدالفتاح ، وجه بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أيام.
وقالت الرئاسة المصرية: "وجه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية العربية لمدة ثلاثة أيام، وذلك لوفاة المغفور له سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، اعتباراً من اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر وحتى يوم الخميس الموافق الأول من أكتوبر 2020".
وكانت الرئاسة المصرية قد أصدرت بيانًا "نعت فيه ببالغ الحزن والأسى أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم".
وقال بيان الرئاسة المصرية: "تنعى جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى سمو أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم، لتفقد الأمة العربية والإسلامية زعيماً عظيماً من طراز فريد، بعد عمر حافل بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شاهد.. التلفزيون المصري يستعرض جولة "آل الشيخ" على المواقيت قبل بدء العمرة

شاهد.. التلفزيون المصري يستعرض جولة "آل الشيخ" على المواقيت قبل بدء العمرة

شاهد.. التلفزيون المصري يستعرض جولة "آل الشيخ" على المواقيت قبل بدء العمرة

شاهد.. التلفزيون المصري يستعرض جولة "آل الشيخ" على المواقيت قبل بدء العمرة

مصر.. تشغيل محطات الطوارئ لمواجهة فيضان النيل

مصر.. تشغيل محطات الطوارئ لمواجهة فيضان النيل

تعرّف على الدواء الخطير الذي أمرت "الصحة المصرية" بسحبه من الصيدليات

تعرّف على الدواء الخطير الذي أمرت "الصحة المصرية" بسحبه من الصيدليات

شبكة عيون الإخبارية