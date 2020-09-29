أخبار عاجلة

الرئيس الأمريكي  يعلن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا الجديد -
"وزير المالية" : الأمر الملكي أعفى توريدات نقل الملكية والبيع السكنية والتجارية والزراعة والأراضي من ضريبة القيمة المضافة 15٪ -
"الزكاة والدخل" : بدءاً من الأحد.. إعفاء التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة 15% وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% -
بأمر الملك .. إلغاء الضريبة المضافة 15% للعقار السكني وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة قدرها 5% -
"الخطيب": السياحة ستكون الدخل الثاني بعد النفط.. وعملي وزيرًا للسياحة "نعمة" -
"دموع تميم المزيفة" تثير المغردين.. إعلام الدوحة استغل حزن الكويت لتلميع صورة أميره بالفوتوشوب -
6 مناطق تنضم لمرمى التنبيهات .. أمطارٌ ورياح نشطة وأتربة مثارة -
كم حالة نشطة تبقت تحمل فيروس "كورونا" بمكة؟.. هنا الإجابة -
بالفيديو .. ذهب لتسلم جثمان والده فوجد مفاجأة صادمة بانتظاره -
أمام اجتماع افتراضي أممي.. "فيصل بن فرحان" يؤكد حرص السعودية على تعزيز مكانة المرأة في المجالات كافة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

باكستان تتهم القوات الهندية بانتهاك اتفاقية وقف إطلاق النار

Print
باكستان تتهم القوات الهندية بانتهاك اتفاقية وقف إطلاق النار باكستان تتهم القوات الهندية بانتهاك اتفاقية وقف إطلاق النار
استدعت القائم بالأعمال الهندي للاحتجاج على عمليات القصف العابرة للحدود

باكستان تتهم القوات الهندية بانتهاك اتفاقية وقف إطلاق النار

استدعت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم، القائم بالأعمال بالسفارة الهندية لدى إسلام آباد غوراف أهلواليا؛ احتجاجاً على عمليات القصف التي نفذتها القوات الهندية مؤخراً على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.

وأوضح بيان صادر عن الخارجية الباكستانية أن القوات الهندية انتهكت اتفاقية وقف إطلاق النار مع باكستان، ونفذت عمليات قصف دون مبرر، مما أدى إلى مقتل مدني باكستاني وإصابة أربعة آخرين بجروح.

وأدانت الخارجية الباكستانية بشدة استمرار القوات الهندية استهداف المناطق المأهولة بالسكان على الجانب الباكستاني من إقليم كشمير.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الرئيس الأمريكي  يعلن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا الجديد

الرئيس الأمريكي  يعلن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا الجديد

"وزير المالية" : الأمر الملكي أعفى توريدات نقل الملكية والبيع السكنية والتجارية والزراعة والأراضي من ضريبة القيمة المضافة 15٪

"وزير المالية" : الأمر الملكي أعفى توريدات نقل الملكية والبيع السكنية والتجارية والزراعة والأراضي من ضريبة القيمة المضافة 15٪

"الزكاة والدخل" : بدءاً من الأحد.. إعفاء التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة 15% وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%

"الزكاة والدخل" : بدءاً من الأحد.. إعفاء التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة 15% وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%

بأمر الملك .. إلغاء الضريبة المضافة 15% للعقار السكني وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة قدرها 5%

بأمر الملك .. إلغاء الضريبة المضافة 15% للعقار السكني وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة قدرها 5%

شبكة عيون الإخبارية