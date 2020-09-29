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ليبيا: 801 إصابة جديدة بـ«كورونا» و13 وفاة و384 حالة شفاء

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ليبيا: 801 إصابة جديدة بـ«كورونا» و13 وفاة و384 حالة شفاء ليبيا: 801 إصابة جديدة بـ«كورونا» و13 وفاة و384 حالة شفاء
الحصيلة الإجمالية للإصابات 34 ألفًا و902 تعافٍ و540 ضحية

ليبيا: 801 إصابة جديدة بـ«كورونا» و13 وفاة و384 حالة شفاء

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي، اليوم، تسجيل 801 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 13 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، و384 حالة شفاء.

وأوضح في بيان له أنه تسلم 3813 عينة للكشف عن المستجد، ليتبين سلبية 3012 عينة، وإيجابية 801 عينة، بينها 619 حالة جديدة، و182 مخالطة، علاوة على 13 حالة وفاة، و384 حالة شفاء.

وأضاف البيان أنه بهذا الإعلان ارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد منذ ظهوره في ليبيا مارس الماضي، إلى 34 ألفًا و14 حالة، بينها 14 ألفًا و572 حالة نشطة، و18 ألفًا و902 حالة شفاء، و540 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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