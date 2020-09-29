أخبار عاجلة

الرئيس الأمريكي  يعلن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا الجديد -
"وزير المالية" : الأمر الملكي أعفى توريدات نقل الملكية والبيع السكنية والتجارية والزراعة والأراضي من ضريبة القيمة المضافة 15٪ -
"الزكاة والدخل" : بدءاً من الأحد.. إعفاء التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة 15% وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% -
بأمر الملك .. إلغاء الضريبة المضافة 15% للعقار السكني وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة قدرها 5% -
"الخطيب": السياحة ستكون الدخل الثاني بعد النفط.. وعملي وزيرًا للسياحة "نعمة" -
"دموع تميم المزيفة" تثير المغردين.. إعلام الدوحة استغل حزن الكويت لتلميع صورة أميره بالفوتوشوب -
6 مناطق تنضم لمرمى التنبيهات .. أمطارٌ ورياح نشطة وأتربة مثارة -
كم حالة نشطة تبقت تحمل فيروس "كورونا" بمكة؟.. هنا الإجابة -
بالفيديو .. ذهب لتسلم جثمان والده فوجد مفاجأة صادمة بانتظاره -
أمام اجتماع افتراضي أممي.. "فيصل بن فرحان" يؤكد حرص السعودية على تعزيز مكانة المرأة في المجالات كافة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مبادرات ولي العهد في برامج الإسكان تشمل فئات المجتمع المختلفة

Print
مبادرات ولي العهد في برامج الإسكان تشمل فئات المجتمع المختلفة مبادرات ولي العهد في برامج الإسكان تشمل فئات المجتمع المختلفة
استفاد منها عشرات الآلاف من الأسر الأشد حاجة

مبادرات ولي العهد في برامج الإسكان تشمل فئات المجتمع المختلفة

حققت رؤية سمو ولي العهد 2030 تقدمًا كبيرًا في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان من خلال العديد من المبادرات وتسجيلها لأرقام غير مسبوقة، حيث يحظى برنامج الإسكان باهتمام كبير من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي أكد قبل نحو ثلاثة أعوام عن توفير حلول مختلفة تُسهم في سرعة تملك المواطن لمسكنه الأول.

وتداول مغردون يوضح حجم المنجزات التي حققها برنامج الإسكان من خلال مجموع الأرقام التي تم الإعلان عنها في السنوات الثلاث الماضية والتي أوصلت نسبة تملك المساكن من 47 % إلى أكثر من 62 % للعام الحالي 2020م حسب ما أعلنت عنه الهيئة العامة للإحصاء.

وكان برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية ولي العهد، قد عمل على تقديم حلول سكنية مختلفة من خلال القروض السكنية المدعومة والأراضي المجانية وحلول سكنية متنوعة بأسعار مناسبة وأقساط ميسرة لا تؤثر على الدخل الرئيس للمواطن ولم تغفل رؤية ولي العهد الأسر الأشد حاجة من خلال مبادرة الإسكان التنموي ومنصة جود الإسكان التي قدمت عشرات الآلاف من الوحدات السكنية عبر التعاون مع عددٍ من الجمعيات الخيرية ومشاركة القطاع الخاص.

يُذكر أن وزير الإسكان ماجد الحقيل منذ توليه حقيبة الإسكان استطاع تغيير العديد من التشريعات والتنظيمات وتقديم الكثير من التسهيلات عبر مبادرات مبتكرة أسهمت في سرعة تملك المواطن لمسكنه الأول من خلال الاستحقاق الفوري عبر تطبيق سكني الذي غيّر مدة الانتظار من سنوات لاستحقاق فوري.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو .. ذهب لتسلم جثمان والده فوجد مفاجأة صادمة بانتظاره

بالفيديو .. ذهب لتسلم جثمان والده فوجد مفاجأة صادمة بانتظاره

بالفيديو .. ذهب لتسلم جثمان والده فوجد مفاجأة صادمة بانتظاره

بالفيديو .. ذهب لتسلم جثمان والده فوجد مفاجأة صادمة بانتظاره

فيديو يحبس الأنفاس.. تشتت ذهن الأم لثوانٍ وهذا ما حدث لرضيعها

فيديو يحبس الأنفاس.. تشتت ذهن الأم لثوانٍ وهذا ما حدث لرضيعها

بالفيديو.. مأساة نساء عائلة يمنية تحت حكم الحوثي

بالفيديو.. مأساة نساء عائلة يمنية تحت حكم الحوثي

شبكة عيون الإخبارية