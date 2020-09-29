أخبار عاجلة

الرئيس الأمريكي  يعلن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا الجديد -
"وزير المالية" : الأمر الملكي أعفى توريدات نقل الملكية والبيع السكنية والتجارية والزراعة والأراضي من ضريبة القيمة المضافة 15٪ -
"الزكاة والدخل" : بدءاً من الأحد.. إعفاء التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة 15% وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% -
بأمر الملك .. إلغاء الضريبة المضافة 15% للعقار السكني وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة قدرها 5% -
"الخطيب": السياحة ستكون الدخل الثاني بعد النفط.. وعملي وزيرًا للسياحة "نعمة" -
"دموع تميم المزيفة" تثير المغردين.. إعلام الدوحة استغل حزن الكويت لتلميع صورة أميره بالفوتوشوب -
6 مناطق تنضم لمرمى التنبيهات .. أمطارٌ ورياح نشطة وأتربة مثارة -
كم حالة نشطة تبقت تحمل فيروس "كورونا" بمكة؟.. هنا الإجابة -
بالفيديو .. ذهب لتسلم جثمان والده فوجد مفاجأة صادمة بانتظاره -
أمام اجتماع افتراضي أممي.. "فيصل بن فرحان" يؤكد حرص السعودية على تعزيز مكانة المرأة في المجالات كافة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مصرع شخص وإصابة اثنين في حادث انقلاب مركبة كبيرة بـ"فيفاء"

Print
الصرخي لـ"سبق": على طريق الجوة بالمحافظة و3 فرق تباشر

مصرع شخص وإصابة اثنين في حادث انقلاب مركبة كبيرة بـ

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب آخران بإصابات بالغة جراء انقلاب مركبة كبيرة في عقبة الصوفعة بفيفاء.

وأوضح متحدث الهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي لـ"سبق"، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر على الرقم (٩٩٧) تلقت بلاغًا عند تمام الساعة 11:50 اليوم عن حادث انقلاب على طريق الجوة بمحافظة فيفاء.

وأضاف الصرخي أنه على الفور تم توجيه فرقة مركز إسعاف فيفاء، ودعمهم بفرقتين إسعافيتين أخريين إلى موقع الحادث، وعند وصولها تبين وجود ٣حالات، منها حالة واحدة متوفاة في الموقع، وحالتان لديهما توقف قلب وتنفس، تم نقلهما وعمل الإجراء الطبي حتى وصولهما إلى مستشفى فيفاء العام، بينما نقل المتوفى لثلاجة الموتى بمستشفى الدائر بني مالك عن طريق فرقة الهلال الأحمر.

مصرع شخص وإصابة اثنين في حادث انقلاب مركبة كبيرة بـ

مصرع شخص وإصابة اثنين في حادث انقلاب مركبة كبيرة بـ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الرئيس الأمريكي  يعلن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا الجديد

الرئيس الأمريكي  يعلن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا الجديد

"وزير المالية" : الأمر الملكي أعفى توريدات نقل الملكية والبيع السكنية والتجارية والزراعة والأراضي من ضريبة القيمة المضافة 15٪

"وزير المالية" : الأمر الملكي أعفى توريدات نقل الملكية والبيع السكنية والتجارية والزراعة والأراضي من ضريبة القيمة المضافة 15٪

"الزكاة والدخل" : بدءاً من الأحد.. إعفاء التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة 15% وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%

"الزكاة والدخل" : بدءاً من الأحد.. إعفاء التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة 15% وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%

بأمر الملك .. إلغاء الضريبة المضافة 15% للعقار السكني وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة قدرها 5%

بأمر الملك .. إلغاء الضريبة المضافة 15% للعقار السكني وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة قدرها 5%

شبكة عيون الإخبارية