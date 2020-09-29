أخبار عاجلة

الرئيس الأمريكي  يعلن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا الجديد -
"وزير المالية" : الأمر الملكي أعفى توريدات نقل الملكية والبيع السكنية والتجارية والزراعة والأراضي من ضريبة القيمة المضافة 15٪ -
"الزكاة والدخل" : بدءاً من الأحد.. إعفاء التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة 15% وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% -
بأمر الملك .. إلغاء الضريبة المضافة 15% للعقار السكني وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة قدرها 5% -
"الخطيب": السياحة ستكون الدخل الثاني بعد النفط.. وعملي وزيرًا للسياحة "نعمة" -
"دموع تميم المزيفة" تثير المغردين.. إعلام الدوحة استغل حزن الكويت لتلميع صورة أميره بالفوتوشوب -
6 مناطق تنضم لمرمى التنبيهات .. أمطارٌ ورياح نشطة وأتربة مثارة -
كم حالة نشطة تبقت تحمل فيروس "كورونا" بمكة؟.. هنا الإجابة -
بالفيديو .. ذهب لتسلم جثمان والده فوجد مفاجأة صادمة بانتظاره -
أمام اجتماع افتراضي أممي.. "فيصل بن فرحان" يؤكد حرص السعودية على تعزيز مكانة المرأة في المجالات كافة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

دبي تخفض قيمة فحص كورونا إلى 150 درهماً.. وهذه المعامل المعتمدة

Print
دبي تخفض قيمة فحص كورونا إلى 150 درهماً.. وهذه المعامل المعتمدة دبي تخفض قيمة فحص كورونا إلى 150 درهماً.. وهذه المعامل المعتمدة
شاملة كل النفقات

دبي تخفض قيمة فحص كورونا إلى 150 درهماً.. وهذه المعامل المعتمدة

أصدرت هيئة الصحة بدبي قراراً بتخفيض سعر خدمة فحص مسحة الأنف لفيروس كورونا إلى 150 درهم بعد إن كان 370 درهماً.

وأوضحت الهيئة أن إجراء الفحوصات وأخذ مسحة الأنف في دبي يقتصر على المنشآت الصحية المصرح لها بذلك من قبلها، أو من سلطة مدينة دبي الطبية، مبينةً أن القيمة تشمل كل الرسوم؛ ومنها أخذ المسحة وإجراء الفحص المخبري وإصدار النتيجة أو الشهادة.

كما يتوجب الامتناع عن فرض أية رسوم إضافية على الفحوصات المستعجلة أو إصدار النتيجة خلال فترة زمنية أقل أو أسرع، أو أخذ مسحة في موقع العمل أو المنازل أو غيرها.

وشددت "صحة دبي" على منع المختبرات من التعامل مع المنشآت الصحية غير المصرح لها من قبل صحة دبي، حيث يحظر استقبال أو استلام المسحات المرسلة من المنشآت الصحية غير المصرح لها بأخذ مسحات وغير المسجلة في نظام حصانة، وأنه على المنشآت الصحية المصرح لها بأخذ المسحات لفحص كوفيد-19، الالتزام بإدخال كل البيانات المطلوبة في نظام حصانة فور أخذ مسحة الفحص وتحديثها بشكل فوري.

وحددت الهيئة 17 مختبراً في دبي لإجراء فحوصات كوفيد-19 هي: مختبر أجيومكس في البرشاء جنوب 2، مستشفى الزهراء الخاص بالبرشاء، المستشفى الأمريكي بعود ميثاء، مينا لاب بالقوز4، مختبر مستشفى الإمارات بمدينة دبي الطبية، مختبر يوروفينز بيومينيس بمنطقة البدع، مختبر فرايبورغ الطبي بمنطقة الكرامة، مختبر المستشفى الإيراني بمنطقة البدع، مختبر علم الفيروسات بمستشفى لطيفة بعود ميثاء، جميع المختبرات بمجموعة مستشفيات ميد كلينيك بدبي، مختبر ميدسول دبي الطبي بمنطقة المرقبات، المختبر المرجعي الوطني بالبرشاء جنوب 2، مختبر بيور هيلث بمطار دبي، المختبرات العلمية السريرية (UniLabs) بمنطقة جميرا، مختبر ستار متروبوليس السريري بالحمرية، مختبر جينوم فيافيت بمنطقة البدع، مختبرات يورك التشخيصية في أبراج بحيرات جميرا.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الرئيس الأمريكي  يعلن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا الجديد

الرئيس الأمريكي  يعلن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا الجديد

جابر : تسجيل 1776 اصابة و4 وفيات بفيروس كورونا في الاردن

جابر : تسجيل 1776 اصابة و4 وفيات بفيروس كورونا في الاردن

"الصحة": المصابون بالأمراض المزمنة والسمنة من أكثر الفئات تأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا

"الصحة": المصابون بالأمراض المزمنة والسمنة من أكثر الفئات تأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا

"الصحة": المصابون بالأمراض المزمنة والسمنة من أكثر الفئات تأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا

"الصحة": المصابون بالأمراض المزمنة والسمنة من أكثر الفئات تأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية