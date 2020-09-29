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"مشروع البحر الأحمر": نمضي قدماً في بلوغ ما خططنا له من مراحل التصميم والتنفيذ

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"مشروع البحر الأحمر": نمضي قدماً في بلوغ ما خططنا له من مراحل التصميم والتنفيذ "مشروع البحر الأحمر": نمضي قدماً في بلوغ ما خططنا له من مراحل التصميم والتنفيذ
يعد وجهة سياحية فاخرة يجري تطويرها حول أحد كنوز الطبيعة الخفية في العالم

أشارت شركة البحر الأحمر للتطوير، اليوم، إلى أن المشروع يمضي قدماً في بلوغ ما خطط له من مراحل التصميم والتنفيذ.

وقالت الشركة في تغريدة ظهر اليوم على حسابها في "تويتر": نالت #شركة_البحر_الأحمر_للتطوير موافقة صاحب السمو الملكي ومجلس الإدارة على المخطط العام لـ"مشروع البحر الأحمر" في نوفمبر 2018، ومنذ ذلك الحين ونحن نمضي قدماً في بلوغ ما خططنا له من مراحل التصميم والتنفيذ.

يُذكر أن مشروع البحر الأحمر يُعَد وجهة سياحية فاخرة يجري تطويرها حول أحد كنوز الطبيعة الخفية في العالم، وسيستحدث المشروع معايير جديدة للتنمية المستدامة، وسيعيد تعريف مفهوم الرفاهية، وسيرحّب بالزوار الذين ستتاح لهم فرصة استكشاف عجائب ساحل البحر الأحمر في المملكة العربية ، والتعرف على التراث الثقافي الذي خلّفه طريق الحرير القديم.

مشروع البحر الأحمر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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