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"السلمي" يشيد بكفاءة أمن الدولة ويقظته في حماية الأمن من الإرهاب

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"السلمي" يشيد بكفاءة أمن الدولة ويقظته في حماية الأمن من الإرهاب "السلمي" يشيد بكفاءة أمن الدولة ويقظته في حماية الأمن من الإرهاب
طالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه النظام الإيراني

أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، دعم البرلمان الكامل للجهود التي تقوم بها المملكة في حربها ضد قوى الإرهاب وداعميه.

وقال في بيان له اليوم: ما جاء في بيان رئاسة أمن الدولة بالمملكة بشأن ضلوع النظام الإيراني في تدريب وتسليح عناصر خلية إرهابية، يؤكد مجددًا للعالم أجمع نهج النظام الإيراني في دعم وتدريب التنظيمات الإرهابية في المنطقة.

وطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه النظام الإيراني لوقف سياساته العدوانية والتخريبية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشاد بالكفاءة العالية لجهاز أمن الدولة ويقظته في حماية أمن المملكة من قوى الإرهاب وتنظيماته المتطرفة، ونجاحه في الإطاحة بهذه الخلية الإرهابية وإحباط مخططاتها قبل قيامها بأي عمليات إرهابية تهدد أمن وسلامة الوطن والمواطنين والمقيمين بالمملكة.رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية