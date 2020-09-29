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الإمارات تشيد بيقظة الأمن السعودي بعد ضبطه خلية إرهابية مرتبطة بإيران

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الإمارات تشيد بيقظة الأمن السعودي بعد ضبطه خلية إرهابية مرتبطة بإيران الإمارات تشيد بيقظة الأمن السعودي بعد ضبطه خلية إرهابية مرتبطة بإيران
جددت موقفها المتضامن مع المملكة في التصدي لمثل هذه العمليات الإرهابية

الإمارات تشيد بيقظة الأمن السعودي بعد ضبطه خلية إرهابية مرتبطة بإيران

استنكرت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، وأدانت محاولة خلية إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني تنفيذ عمليات تخريبية في المملكة العربية .

وأشادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الاماراتية في بيان لها بيقظة وحنكة وكفاءة الأجهزة الأمنية في السعودية وتصديها لهذه الأعمال الإرهابية.

ووفق "وام"، جددت الإمارات موقفها الثابت وتضامنها مع السعودية في التصدي لمثل هذه العمليات الإرهابية وتأييدها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.الإمارات الأمن السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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