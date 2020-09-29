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سفير الصين بالمملكة: الملك سلمان وولي عهده وضعا سلامة الناس وصحتهم من الأولويات

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نوه بدور الشؤون الإسلامية في نشر الوسطية والتسامح خلال لقائه "آل الشيخ"

سفير الصين بالمملكة: الملك سلمان وولي عهده وضعا سلامة الناس وصحتهم من الأولويات

أكد السفير الصيني لدى المملكة تشن ون تشينغ، أن بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- دولة مسؤولة تضع أمن وسلامة المواطنين والمقيمين من الأولويات، منوهاً بالقرارات والأعمال التي اتخذتها والإجراءات الجيدة في مكافحة الوباء.

جاء ذلك في تصريح له عقب اللقاء الودي الذي جمعه بوزير الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمقر الوزارة بحضور عدد من قيادات الوزارة.

ونوه السيد "تشن ون تشينغ" بالجهود التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في نشر الوسطية والاعتدال وثقافة التسامح والمحبة، لافتاً إلى أن المملكة لها مكانة مميزة ونبيلة في العالم خصوصاً في الدول الإسلامية ونحن نفتخر بصداقتنا معها وتعاوننا الدائم في كل ما فيه نشر الخير والسلام في ربوع العالم.

وبين السفير الصيني أن هناك تعاونًا مستمرًا بين المملكة وجمهورية الصين في مجال مكافحة وباء كورونا، وهناك جهود متواصلة في هذا الصدد، وسوف نحصل على انتصار نهائي على الوباء، مشيداً بمستوى الصداقة والتضامن بين الشعبين الصيني والسعودي، ومؤكداً أنها تتعزز في مختلف المجالات الثقافية والحضارية والشعبية والاجتماعية.

وعبر في ختام تصريحه عن تمنياته القلبية للمملكة وقيادتها بدوام التوفيق والسداد، منتهزاً فرصة اللقاء بالوزير "آل الشيخ" لتقديم التهنئة إلى المملكة في يومها الوطني التسعين.

سفير الصين بالمملكة: الملك سلمان وولي عهده وضعا سلامة الناس وصحتهم من الأولويات

سفير الصين بالمملكة: الملك سلمان وولي عهده وضعا سلامة الناس وصحتهم من الأولويات

السفير الصيني لدى المملكة تشن ون تشينغ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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