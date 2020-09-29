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إنفوجراف: 4 وضعيات جلوس يجب عليك تجنبها أثناء العمل

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هل تجلس بطريقة صحيحة؟

إنفوجراف: 4 وضعيات جلوس يجب عليك تجنبها أثناء العمل

سواءً عدت للعمل في مكتبك، أو كنت لا تزال تعمل من المنزل في ظل جائحة المستجد، لا بد أنك شعرت بعدم الراحة بسبب الطريقة التي تجلس بها أمام شاشة الكمبيوتر الخاصة بك.

ويقول موقع "سي إن إن" بالعربية، بما أن الجلوس لوقت طويل خلال العمل من الممكن أن يسبب العديد من الأوجاع وعدم الراحة، احرص على تجنب هذه الوضعيات التالية:

*الجلوس بوضعية متراخية

*الجلوس بوضعية تحدب الرقبة والظهر.

*التربع في الجلوس.

*الميلان لجهة واحدة.

وضعيات الجلوس العمل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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