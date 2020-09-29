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تركيا تناور بالذخيرة واليونان ترد بقاعدة عسكرية.. "المتوسط" يشتعل مجدداً

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تركيا تناور بالذخيرة واليونان ترد بقاعدة عسكرية.. "المتوسط" يشتعل مجدداً تركيا تناور بالذخيرة واليونان ترد بقاعدة عسكرية.. "المتوسط" يشتعل مجدداً
فيما يلتقي "بومبيو " "ميستاكيس" لبحث تطورات الأزمة وتعزيز التعاون

تركيا تناور بالذخيرة واليونان ترد بقاعدة عسكرية..

انتهت مرحلة الهدوء التي سادت في الأيام الأخيرة بمنطقة شرقي المتوسط، بين تركيا واليونان، في ظل إعلان الجانبين عن تحركات عسكرية داخل هذه المنطقة الغنية باحتياطات الغاز.

ومن المقرر أن يطلق الجيش التركي، اليوم الثلاثاء، مناورات عسكرية بحرية بالذخيرة الحية بين جزيرتي رودوس وكاستيلو ريزو اليونانيتين.

على الجانب الآخر، أبلغ وزير الدفاع اليوناني، نيكوس بانايوتوبولوس، البرلمان، الثلاثاء، ببدء إنشاء قاعدة عسكرية ثانية في جزيرة كريت القريبة.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، ستكون هذه القاعدة إلى جانب أخرى في خليج سودا بالجزيرة التي يستخدمها حلف شمال الأطلسي.

وقال وزير الدفاع اليوناني، في بيان أمام لجنة الدفاع والشؤون الخارجية بالبرلمان اليوناني، إن القرار جاء بناء على المعطيات التي فرضتها الظروف الحالية لتعزيز وجود اليونان العسكري في شرق المتوسط.

تأتي هذه التطورات في وقت يواصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، زيارته إلى اليونان، حيث يزور قاعدة خليج سودا في جزيرة كريت، وهي إحدى القواعد التابعة لحلف شمال الأطلسي.

ويلتقي "بومبيو "، خلال زيارته لكريت، رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميستاكيس، لبحث تطورات الأزمة شرقي المتوسط، وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة في المجال العسكري.تركيا الجيش التركي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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