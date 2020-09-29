أخبار عاجلة

الرئيس الأمريكي  يعلن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا الجديد -
"وزير المالية" : الأمر الملكي أعفى توريدات نقل الملكية والبيع السكنية والتجارية والزراعة والأراضي من ضريبة القيمة المضافة 15٪ -
"الزكاة والدخل" : بدءاً من الأحد.. إعفاء التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة 15% وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% -
بأمر الملك .. إلغاء الضريبة المضافة 15% للعقار السكني وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة قدرها 5% -
"الخطيب": السياحة ستكون الدخل الثاني بعد النفط.. وعملي وزيرًا للسياحة "نعمة" -
"دموع تميم المزيفة" تثير المغردين.. إعلام الدوحة استغل حزن الكويت لتلميع صورة أميره بالفوتوشوب -
6 مناطق تنضم لمرمى التنبيهات .. أمطارٌ ورياح نشطة وأتربة مثارة -
كم حالة نشطة تبقت تحمل فيروس "كورونا" بمكة؟.. هنا الإجابة -
بالفيديو .. ذهب لتسلم جثمان والده فوجد مفاجأة صادمة بانتظاره -
أمام اجتماع افتراضي أممي.. "فيصل بن فرحان" يؤكد حرص السعودية على تعزيز مكانة المرأة في المجالات كافة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

انطلاق مؤتمر "يوروموني" بالشراكة مع الصندوق العقاري.. الخميس القادم

Print
برعاية وزير الإسكان.. وستبثّ الجلسات الحوارية عبر الموقع الإلكتروني للمؤتمر

انطلاق مؤتمر

تنطلق فعاليات مؤتمر "يوروموني" الرقمي بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية بعنوان "تمويل الإسكان السعودي" يوم الخميس القادم الموافق 1/ 10/ 2020م، برعاية وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وسيتم بث اللقاءات والجلسات الحوارية عبر الموقع الإلكتروني للمؤتمر على الرابط www.euromoneyconferences.com/saudihousing.

ويناقش المؤتمر الذي يُعقد على مدى شهرين عدداً من المحاور، منها ما يتعلق بالتحديات والفرص في سوق الإسكان والتمويل العقاري السعودي الذي يعد قطاعاً رئيسياً في الاقتصاد السعودي والشرق الأوسط، كما يستعرض المنجزات التي حققها قطاع الإسكان رغم جائحة كورونا، إذ تسعى المملكة إلى زيادة نسب تملك الأسر إلى 70% وفق مستهدفات برنامج "الإسكان" أحد برامج رؤية المملكة 2030 .

وتبدأ جلسات المؤتمر بلقاء وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، الذي سيتحدث عن أداء قطاع الإسكان وسوق التمويل العقاري خلال العام الحالي 2020 ومدى تأثير جائحة كورونا على القطاع، كما سيتطرق في حديثه إلى رؤية الوطن ودورها في تمكين المواطنين السعوديين من السكن وما الذي تحقق حتى الآن، إضافة إلى التوقعات المستقبلية لسوق التمويل العقاري.

ويشارك في الجلسات الحوارية التي يستضيفها مؤتمر "يوروموني" بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، كما سيشارك المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، وعدداً من مسؤولي الصندوق العقاري والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري وخبراء القطاع المالي من داخل وخارج المملكة، ويتيح المؤتمر للمشاركين التسجيل وحضور وقائع الجلسات الحوارية والتفاعلية عبر الرابط https://www.euromoneyconferences.com/saudihousing

من جهتها، شددت مديرة يوروموني في الشرق الأوسط فيكتوريا بيهن، على دور الشراكة الفاعلة بين المؤتمر وعدد من الجهات لإطلاق مؤتمر يوروموني بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية تحت شعار "تمويل الإسكان السعودي" في نسخته الجديدة لتسليط الضوء على منجزات القطاع العقاري.

الجدير بالذكر أن مؤتمر "يوروموني" سيستضيف كل أسبوعين عبر منصته عدداً من اللقاءات، ويشارك في المؤتمر وكيل وزارة الإسكان للدعم السكني وخدمة المستفيدين صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال آل سعود، ووكيل وزارة الإسكان للمنتجات السكنية مروان زواوي، وذلك للحديث عن المنجزات التي تحققت في قطاع الإسكان بالمملكة خلال الفترة الماضية.

مؤتمر يوروموني الرقمي صندوق التنمية العقارية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أمام اجتماع افتراضي أممي.. "فيصل بن فرحان" يؤكد حرص السعودية على تعزيز مكانة المرأة في المجالات كافة

أمام اجتماع افتراضي أممي.. "فيصل بن فرحان" يؤكد حرص السعودية على تعزيز مكانة المرأة في المجالات كافة

برئاسة السعودية.. اختتام مؤتمر "العشرين" و"النقد الدولي" حول "تعزيز إتاحة الفرص في الدول العربية"

برئاسة السعودية.. اختتام مؤتمر "العشرين" و"النقد الدولي" حول "تعزيز إتاحة الفرص في الدول العربية"

موديز: سوق الصكوك السعودية المحلية متطورة وعميقة

موديز: سوق الصكوك السعودية المحلية متطورة وعميقة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 8295.05 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 8295.05 نقطة

شبكة عيون الإخبارية