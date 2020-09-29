"الشورى" يطالب بقناة فضائية عالمية لـ"الحرمين" ويدعو هيئة الاتصالات لإعادة النظر في "الاستخدام العادل"

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دعا الرئاسة العامة لشؤون الحرمين لإيجاد سبل حديثة لتقديم ماء زمزم بما يراعي المكان والزمان

طالب مجلس الشورى، في قرار أصدره اليوم، بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1440/ 1441هـ، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لإطلاق قناة فضائية عالمية بالتنسيق مع الجهات المعنية تبثّ الجهود المقدمة في الحرمين الشريفين.

وقال "الشورى" يجب على الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إنشاء وحدة تنظيمية للإحصاء والمعلومات تكون قاعدة بيانات وتوفر كافة المعلومات المتعلقة بالحرمين الشريفين بالتعاون مع الجهات العلمية المتخصصة.

وأضاف: يجب على الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي دراسة رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد النبوي الشريف بالاستفادة من سطحه بشكل أوسع.

وطالب "الشورى" الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إيجاد سبل حديثة لتقديم ماء زمزم في الحرمين الشريفين بما يراعي المكان والزمان.

من ناحية أخرى، طالب "الشورى"، في قرار أصدره اليوم: هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإلزام شركات الاتصالات والشركات المرخصة لتقديم خدمات التوصيل ونقل الطرود بزيادة التوطين ورفع نسبة السعودة لديها ولدى المقاولين العاملين معهم تحقيقاً لرؤية المملكة2030.

ودعا "الهيئة" لإعادة النظر في "الاستخدام العادل" وإلزام مقدمي الخدمة بتوسعة الشبكات اللاسلكية للاتصالات المتنقلة بما يضمن توفر سرعات إنترنت عالية تتناسب مع الاحتياج الفعلي للمشتركين.

وقال المجلس: يجب على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات القيام بدورها الرقابي والتحقق من وفاء مقدمي الخدمة بمتطلبات جودة الخدمة من حيث السرعة والتغطية اللاسلكية في جميع مناطق المملكة.

وأضاف: ينبغي على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحفيز المنافسة العادلة بين مقدمي خدمات الاتصالات الثابتة "الصوتية والبيانات" بما في ذلك النطاق العريض في جميع مناطق المملكة .

كما طالب "الشورى"، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمراجعة هيكلها التنظيمي ليتضمن الوحدات الإدارية الضرورية للقيام بالدور التنظيمي والرقابي لقطاع البريد.مجلس الشورى