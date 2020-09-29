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لوجه الله.. "الثعلبي" يعلن تنازله عن قاتل ابنه بمحكمة القنفذة

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لوجه الله.. "الثعلبي" يعلن تنازله عن قاتل ابنه بمحكمة القنفذة لوجه الله.. "الثعلبي" يعلن تنازله عن قاتل ابنه بمحكمة القنفذة
مساعٍ بذلها محافظ الليث ومجموعة من المشايخ تكللت بالنجاح

لوجه الله..

أعلن المواطن معتوق بن عبدالإله الثعلبي، أحد سكان قرية المجيرمة بمحافظة الليث، اليوم الثلاثاء، تنازله لوجه الله تعالى عن قاتل ابنه "محمد حسن الثعلبي"؛ حيث تم توقيع التنازل شرعًا بالمحكمة العامة بالقنفذة بمنطقة مكة المكرمة.

وكان محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني، قد زار المواطن الثعلبي، مساء أمس، في منزله بقرية المجيرمة، يرافقه رئيس مركز الإمارة بمركز الغالة ردة القارزي، والشيخ مبروك بن عارف الثعلبي شيخ قبيلة الثعالبة، والشيخ ردة محمد الثعلبي، وسالم هليل الثعلبي، وقد بذلوا جهودًا حثيثة في إقناع المواطن بالتنازل عن قاتل ابنه، وقد تكللت تلك المساعي بالنجاح، وقد أعلن المواطن تنازله رسميًّا، اليوم الثلاثاء، بالمحكمة العامة بالقنفذة.

يُذكر أن الشاب محمد بن حسن الثعلبي، كان قد أقدم على قتل عبدالعزيز بن معتوق بن عبدالله الثعلبي، قبل ما يقارب الأربع سنوات في قرية المجيرمة شمال محافظة الليث.محافظة الليث المحكمة العامة بالقنفذة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية