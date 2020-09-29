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1.012.499 نخلة.. مزارعو تبوك يتأهبون لجني محصول 40 نوعًا من التمور

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1.012.499 نخلة.. مزارعو تبوك يتأهبون لجني محصول 40 نوعًا من التمور 1.012.499 نخلة.. مزارعو تبوك يتأهبون لجني محصول 40 نوعًا من التمور
المنطقة تحتل المرتبة الثامنة على مستوى المملكة من حيث عدد أشجار النخيل

1.012.499 نخلة.. مزارعو تبوك يتأهبون لجني محصول 40 نوعًا من التمور

بدأ المزارعون بمنطقة تبوك، في التجهيز لجني محصول أكثر من 40 نوعًا من التمور خلال هذه الفترة، وتسويق نتاج نخيلهم للأسواق داخل المنطقة وخارجها.

ويستعد مزارعو تبوك لجني محصول 1.012.499 نخلة بالمنطقة، التي تحتل المرتبة الثامنة على مستوى المملكة من حيث عدد أشجار النخيل.

وتنتج المنطقة مجموعة من الأصناف؛ من أشهرها: الخلاص، والسكري الأحمر والأصفر، والبرني، والمجدول، والحلوة، والمنيفي، وروثانا الشرق، والصقعي، ودقلة نور، والشبيبي، والحلوة البيضاء، والسباكة، والمحترقة.

وبلغت كمية إنتاج المنطقة من التمور في العام 2018 م أكثر من 50 ألف طن، وبكميات بيع وصلت إلى ما يزيد على 42 ألف طن، تم جنيها من 875.468 نخلة مثمرة؛ منها 27.066 نخلة من نوع الخلاص أنتجت 1.357 طنًّا؛ فيما بلغ إنتاج 62.940 نخلة من السكري الأصفر 3.511 طنًّا.منطقة تبوك التمور

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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