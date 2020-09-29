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"العقاري" يودع أكثر من نصف مليار ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر سبتمبر

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"العقاري" يودع أكثر من نصف مليار ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر سبتمبر "العقاري" يودع أكثر من نصف مليار ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر سبتمبر
"بن ماضي": 525 مليون ريال من الإجمالي خصصت لأرباح عقود التمويل المدعوم

أعلن صندوق التنمية العقارية، إيداع أكثر من نصف مليار ريال، في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر سبتمبر 2020م.

وأوضح المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي، أن 525 مليون ريال من إجمالي الدعم هذا الشهر، خُصصت لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم؛ مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي "سكني" منذ بداية برنامج القرض العقاري في يونيو 2017م وحتى شهر سبتمبر 2020، تجاوزت 23.4 مليار ريال.

وبيّن أن إعلان الصندوق عن إيداع الدعم في حسابات المواطنين من مستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية شهريًّا؛ يأتي للتأكيد على التزامه التام بتحمل أعباء تملك المسكن الأول بالاستفادة من "القرض المدعوم" للحصول على المسكن المناسب الذي يلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم من خلال إجراءات تمويلية سهلة وميسرة.

وأشار إلى استفادة أكثر من 341 ألف أسرة سعودية في جميع مناطق المملكة من برنامج "القرض المدعوم" منذ يونيو 2017م وحتى نهاية أغسطس الماضي من العام الجاري 2020؛ مما أسهم في استقرار حياة الأسر، وتحقيق تنمية عمرانية في مدن ومناطق المملكة كافة.

يُذكر أن الصندوق يقدم خدمات "القرض المدعوم" ضِمن 30 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية www.redf.gov.sa، ويقوم مركز العناية بالمستفيد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المواطنين حول الحلول التمويلية على مدار الساعة، كما تستقبل فروع الصندوق المراجعين بعد حصولهم على مواعيد مجدولة من خلال بوابة الصندوق الإلكترونية.صندوق التنمية العقارية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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