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الرياض – السيد جمال: سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في داخل الاقتصاد السعودي انخفاضاً بنحو 15.7% خلال الربع الثاني من عام 2020 على أساس سنوي، مقارنة مع صافي الاستثمار الأجنبي الداخل للاقتصاد بالربع ذاته من عام 2019، متأثراً بتداعيات جائحة كورونا "كوفيد-19" على الاقتصاد العالمي.

وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للاقتصاد السعودي 3.54 مليار ريال (945.07 مليون دولار) بالربع الثاني للعام الحالي، لينخفض عن صافي الاستثمار المباشر في الربع الثاني من العام الماضي والبالغ 4.21 مليار ريال (1.12 مليار دولار)، وفقاً لإحصائية "مباشر" تستند لبيانات رسمية صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما".

وتراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بالسعودية 41.6% في الربع الثاني من عام 2020 على أساس ربعي، مقارنة مع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بالربع الأول من العام ذاته والبالغ 6.07 مليار ريال (1.62 مليار دولار).

وفي تقرير سابق لمؤسسة النقد العربي السعودي- "ساما"، ذكرت أنه لا يمكن فصل الاقتصاد السعودي عن الأحداث الاقتصادية، متوقعة أن تؤثر جائحة كورونا والركود العالمي الناتج عنها بشكل سلبي على الاقتصاد السعودي، ومع ذلك يمكن للإجراءات القوية التي اتخذتها المؤسسات الحكومية أن تخفف من الآثار السلبية.

وخلال النصف الأول من عام 2020، ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بالسعودية بنسبة 8.45% على أساس سنوي، ليبلغ 9.62 مليار ريال (2.56 مليار دولار)، مقابل صافي استثمار أجنبي مباشر بقيمة 8.87 مليار ريال (2.36 مليار دولار) دخل لاقتصاد المملكة في النصف الأول من عام 2019.

وكشفت وزارة الاستثمار السعودية، في 13 سبتمبر/ أيلول، عن انخفاض عدد الرخص الاستثمارية بنسبة 47% في الربع الثاني للعام 2020؛ نتيجة لتأثر الاقتصاد العالمي بجائحة فيروس كورونا.

ونوهت الوزارة، بأن البيانات تشير إلى انتعاش النشاط الاقتصادي بالسعودية مع نهاية الربع الثاني من العام الحالي؛ تزامناً مع إجراءات تخفيف الإغلاق التي اتخذتها المملكة والعودة الحذرة للأنشطة الاقتصادية.

وارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي في داخل الاقتصاد السعودي 2.03% بنهاية الربع الثاني من عام 2020 على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 17.84 مليار ريال (4.76 مليار دولار) عن قيمته في نهاية الربع المماثل من العام الماضي.

وبلغ إجمالي صافي الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي في داخل الاقتصاد 896 مليار ريال (238.93 مليار دولار)، مقابل 878.17 مليار ريال (234.18 مليار دولار) في نهاية الربع الثاني من عام 2019.

وقالت مؤسسة النقد العربي السعودية "ساما"، في 29 مايو/ أيار، إنه من المتوقع أن تؤثر جائحة كورونا والركود العالمي بشكل سلبي على الاقتصاد السعودي، نظراً لكون اقتصاد المملكة جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي.

وتوقعت "ساما"، بحسب تقرير الاستقرار المالي الصادر عنها مؤخراً، أن تخفف الإجراءات القوية التي اتخذتها المؤسسات الحكومية في السعودية من تلك الآثار السلبية على اقتصاد المملكة.

إجمالي الاستثمارات..

وارتفع إجمالي الاستثمارات الأجنبية في المملكة العربية السعودية بنحو 9.9% بنهاية الربع الثاني من عام 2020 على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 170.14 مليار ريال (45.37 مليار دولار) عن قيمتها في نهاية الربع المماثل من العام الماضي.

وبلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية بالسعودية 1.885 تريليون ريال (502.65 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني من عام 2020، مقارنة مع 1.715 تريليون ريال (457.28 مليار دولار) في الربع المماثل من عام 2019.

وتتضمن الاستثمارات الأجنبية بالسعودية: الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد، واستثمارات الحافظة - بما فيها حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار وسندات الدين - بالإضافة إلى استمارات الأخرى؛ التي تضم القروض والعملة والودائع وحسابات أخرى مستحقة الدفع.

وجاء ارتفاع الاستثمارات الأجنبية بالسعودية؛ إلى جانب زيادة الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد، إلى نمو استثمارات الحافظة 26.1% إلى 580.49 مليار ريال (154.8 مليار دولار)، مقابل 460.3 مليار ريال (122.7 مليار دولار) في نهاية الربع الثاني من 2019.

وارتفعت استثمارات الحافظة مع زيادة الاستثمارات الأجنبية في سندات الدين 43.5% إلى 382.43 مليار ريال (101.98 مليار دولار)، مقابل 266.5 مليار ريال (71.07 مليار دولار) في الربع المماثل من العام الماضي.

وزادت كذلك الاستثمارات في حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار 2.2% إلى 198.06 مليار ريال (52.82 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني لـ2020، مقابل 193.79 مليار ريال (51.68 مليار دولار) في الربع المماثل من 2019.

وارتفع إجمالي الاستثمارات الأجنبية الأخرى (تشمل القروض، والعملة والودائع، وحسابات أخرى مستحقة الدفع)، 8.5% إلى مستوى 408.44 مليار ريال (108.92 مليار دولار)، مقابل 376.33 مليار ريال (100.35 مليار دولار) بنهاية الربع المماثل من العام الماضي.

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