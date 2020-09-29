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"مدني عسير" يحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى الـ8 مساء

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"مدني عسير" يحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى الـ8 مساء "مدني عسير" يحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى الـ8 مساء
"الأرصاد" تصدر تنبيهًا متقدمًا بشأن أمطار على عدة محافظات

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، إلى توخي الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على منطقة عسير، واتباع إرشادات السلامة التي تقي من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.

وأشار المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، النقيب محمد بن عبده السيد، إلى ضرورة التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، والابتعاد عن مسببات الخطر وقت هطول الأمطار، وعدم المجازفة بقطع مياه السيول، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر.

وشدد على ضرورة المتابعة والاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني ‏https://www.998.gov.sa.

وقد أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد، وجريان السيول.

ويشمل الإنذار مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات: (خميس مشيط، وأحد رفيدة، والحرجة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وسراة عبيدة، وطريب، وظهران الجنوب، ورجال ألمع، ومحايل عسير)؛ حيث تستمر الحالة الجوية حتى الساعة الثامنة مساءً.مديرية الدفاع المدني عسير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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