بيار الشويري: "نعتزّ بنجاحاتنا المشتركة مع MBC والنمو المطّرد والثقة المتبادلة على مدى 16 عاماً.. ونعمل حالياً على إتمام شراكات نوعية جديدة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة، ("ايتوس واير") بعد شراكةٍ تجارية استراتيجية امتدّت لنحو 16 عاماً، وفي أول تعقيبٍ له على الأسئلة والتساؤلات التي رافقت عدم تجديد العقد بين "مجموعة MBC" و"شركةFZ LLC AMS"، قال بيار الشويري، رئيس مجلس إدارة "مجموعة الشويري" ومديرها العام: "بطبيعة الحال، نعتزّ بنجاحاتنا المشتركة مع كافة القنوات والمنصّات المنضوية تحت لواء "مجموعة MBC"... كما نثمِّن عالياً الثقة المتبادلة التي جمعتنا على مدى نحو 16 عاماً. أنظر بعين الامتنان والتقدير الكبيريْن إلى مسيرةٍ طويلة حافلة بالفرص والتحديات والإنجازات،

دبي، الإمارات العربية المتحدة، ("ايتوس واير") بعد شراكةٍ تجارية استراتيجية امتدّت لنحو 16 عاماً، وفي أول تعقيبٍ له على الأسئلة والتساؤلات التي رافقت عدم تجديد العقد بين "مجموعة MBC" و"شركةFZ LLC AMS"، قال بيار الشويري، رئيس مجلس إدارة "مجموعة الشويري" ومديرها العام: "بطبيعة الحال، نعتزّ بنجاحاتنا المشتركة مع كافة القنوات والمنصّات المنضوية تحت لواء "مجموعة MBC"... كما نثمِّن عالياً الثقة المتبادلة التي جمعتنا على مدى نحو 16 عاماً. أنظر بعين الامتنان والتقدير الكبيريْن إلى مسيرةٍ طويلة حافلة بالفرص والتحديات والإنجازات،

ونتيجة هذه الجهود المشتركة، حققت "مجموعة MBC " نمواً مُستداماً مطّرداً - وأحياناً قياسياً - في عائداتها التجارية والإعلانية، خلال فترة شراكتنا، متفوّقةً باستمرار على أداء سوق الإعلانات التلفزيونية وعائداتِه." وختم الشويري: "أنا واثق بأن المستقبل يَعِدُ بالمزيد، إن شاء الله، خصوصاً في ظل "رؤية 2030" الثاقبة في المملكة. لقد كان الماضي القريب مُشرقاً بحقّ، ويبدو لنا المستقبل أكثر إشراقاً. نحن نعمل حالياً على إتمام شراكات نوعية جديدة مع كبار اللاعبين في مختلف قطاعات وأطياف الحقل الإعلاني- الإعلامي، ضمن سعينا المستمر إلى توسيع حجم السوق الإعلانية في المنطقة وزيادة الاستثمارات فيها، ما يؤدّي حكماً إلى إيجاد فرص عمل جديدة للشباب العربي في قطاع صناعة المحتوى الإعلاني - الإعلامي، وتعزيز الحركة الاستهلاكية... وتندرج هذه كلّها ضمن أولويات "مجموعة الشويري" منذ تأسيسها، وتأتي في صلب التزاماتها وقِيَمها المهنية."

ونتيجة هذه الجهود المشتركة، حققت "مجموعة MBC " نمواً مُستداماً مطّرداً - وأحياناً قياسياً - في عائداتها التجارية والإعلانية، خلال فترة شراكتنا، متفوّقةً باستمرار على أداء سوق الإعلانات التلفزيونية وعائداتِه." وختم الشويري: "أنا واثق بأن المستقبل يَعِدُ بالمزيد، إن شاء الله، خصوصاً في ظل "رؤية 2030" الثاقبة في المملكة. لقد كان الماضي القريب مُشرقاً بحقّ، ويبدو لنا المستقبل أكثر إشراقاً. نحن نعمل حالياً على إتمام شراكات نوعية جديدة مع كبار اللاعبين في مختلف قطاعات وأطياف الحقل الإعلاني- الإعلامي، ضمن سعينا المستمر إلى توسيع حجم السوق الإعلانية في المنطقة وزيادة الاستثمارات فيها، ما يؤدّي حكماً إلى إيجاد فرص عمل جديدة للشباب العربي في قطاع صناعة المحتوى الإعلاني - الإعلامي، وتعزيز الحركة الاستهلاكية... وتندرج هذه كلّها ضمن أولويات "مجموعة الشويري" منذ تأسيسها، وتأتي في صلب التزاماتها وقِيَمها المهنية."