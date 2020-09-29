تطور هام بالفيديو.. بخاخ للأنف يقتل فيروس كورونا بنسبة 96%

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يقضي على الفيروس في الأنف ويحد من مخاطر العدوى

أعلنت شركة التكنولوجيا الحيوية الأسترالية Ena Respiratory، الاثنين، أن بخاخًا للأنف، كان قد تم تطويره في الأصل لتعزيز جهاز المناعة ضد نزلات البرد والإنفلونزا، قد يكون فعالًا أيضًا في مكافحة مرض كورونا المستجد.

وحسب موقع قناة "الحرة"، وجدت دراسة أن بخاخ INNA-051 يقلل نمو فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض كوفيد-19، في الحيوانات بنسبة 96%.

ووفقًا للدراسة التي أجرتها وكالة الصحة العامة في إنجلترا؛ فإن بخاخ INNA-051 أثبت فعاليته في "تقليل مستويات نمو فيروس كوفيد-19 بشكل كبير في الأنف والحنجرة"، وخفض التكاثر الفيروسي بنسبة 96٪ في القوارض.

وفي بيان لها، ذكرت الشركة الأسترالية أن البخاخ يعمل عن طريق تحفيز جهاز المناعة قبل الإصابة بالمرض، متوقعة بدء التجارب البشرية في غضون أسابيع.

وتوقع مسؤولو الشركة أن يحقق الدواء استجابة مماثلة لدى البشر، بما في ذلك الناقلون الصامتون للمرض. وقال اختصاصيون إنهم مندهشون لمدى فعالية العلاج خصوصًا أنه يقضى على الفيروس في المراحل الأولى في الأنف والحلق.

وبحسب البيان؛ فإن من المقرر أن تستغرق التجارب البشرية أقل من أربعة أشهر، لكن الشركة الآن في انتظار الموافقة التنظيمية.

وأوضح البيان أنه إذا ثبتت فعالية البخاخ الأنفي؛ فسيكون مكملًا للقاح النهائي؛ مشيرًا إلى أنه "سيؤخذ مرة أو مرتين في الأسبوع".

وأشارت شركة Ena Respiratory إلى أن البخاخ كان قيد التطوير قبل ظهور فيروس كورونا؛ بهدف تعزيز المناعة ضد الإنفلونزا، ومع حدوث الجائحة أعاد المسؤولون توجيه جهودهم ليكون البخاخ فعالًا في مكافحة كورونا المستجد كوفيد-19.

ونقل البيان عن كريس سميث، مدير مجلس إدارة الشركة، قوله: "يستخدم INNA-051 الاستجابة المناعية الفطرية لجهاز المناعة غير المحددة؛ مما يعني أنه فعال ضد مجموعة واسعة من الفيروسات".

ويشارك في الدارسة منظمات بحثية أسترالية، ومعهد هانتر للأبحاث الطبية، وجامعة ملبورن.

يُذكر أن إحصاء لـ"رويترز"، نُشِر الاثنين، أظهر أن أكثر من 32.88 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم؛ في حين وصل إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة به إلى مليون حالة. بخاخ للأنف فيروس كورونا الجديد