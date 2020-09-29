أخبار عاجلة

الرئيس الأمريكي  يعلن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا الجديد -
"وزير المالية" : الأمر الملكي أعفى توريدات نقل الملكية والبيع السكنية والتجارية والزراعة والأراضي من ضريبة القيمة المضافة 15٪ -
"الزكاة والدخل" : بدءاً من الأحد.. إعفاء التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة 15% وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% -
بأمر الملك .. إلغاء الضريبة المضافة 15% للعقار السكني وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة قدرها 5% -
"الخطيب": السياحة ستكون الدخل الثاني بعد النفط.. وعملي وزيرًا للسياحة "نعمة" -
"دموع تميم المزيفة" تثير المغردين.. إعلام الدوحة استغل حزن الكويت لتلميع صورة أميره بالفوتوشوب -
6 مناطق تنضم لمرمى التنبيهات .. أمطارٌ ورياح نشطة وأتربة مثارة -
كم حالة نشطة تبقت تحمل فيروس "كورونا" بمكة؟.. هنا الإجابة -
بالفيديو .. ذهب لتسلم جثمان والده فوجد مفاجأة صادمة بانتظاره -
أمام اجتماع افتراضي أممي.. "فيصل بن فرحان" يؤكد حرص السعودية على تعزيز مكانة المرأة في المجالات كافة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الرياض.. إغلاق "عيادة أسنان" شهيرة بعد تعدٍّ على مفتشٍ وهروب ممارسيها

Print
الرياض.. إغلاق "عيادة أسنان" شهيرة بعد تعدٍّ على مفتشٍ وهروب ممارسيها الرياض.. إغلاق "عيادة أسنان" شهيرة بعد تعدٍّ على مفتشٍ وهروب ممارسيها
مديرها الإداري ادعى قدرته على شطب محاضر التفتيش من خلال علاقاته

الرياض.. إغلاق

أغلقت "صحة الرياض" مؤخرًا، مجمع عيادات أسنان يتبع لإحدى المجموعات الطبية الشهيرة تحفظيًّا، على إثر رصد عدد من المخالفات، والتعدي على أحد أعضاء لجنة الالتزام، وهروب ممارسيها الصحيين.

جاء ذلك بعد أن رصدت فِرَق الالتزام على المنشأة عددًا من المخالفات، تمثلت في تشغيل أطباء وتمريض لا يحملون تراخيص مزاولة مهنة، وتظاهروا بأنهم مرضى؛ للتملص والهروب من فريق الالتزام، وكذلك التعدي على أحد أعضاء فريق الالتزام، وعدم وجود طبيب استشاري، أو نائب أول، واختلاف مسمى المجمع عن الاسم الصادر له الترخيص، كما رفض المدير الإداري للمجمع التعاون مع أعضاء الالتزام، وادعى قدرته على شطب محاضر التفتيش من خلال علاقاته.

ونوهت "صحة الرياض" بأن المتابعة مستمرة على جميع القطاعات الصحية الخاصة، والتي يتم إغلاقها؛ وذلك لضمان عدم مزاولة النشاط بدون موافقة من إدارة الالتزام، وأن الإغلاق التحفظي الصادر من لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة هو إجراء أولي احترازي للحفاظ على سلامة المرضى، وأن اللجنة ستستمر في نظر القضية لإصدار القرار النهائي.صحة الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الرئيس الأمريكي  يعلن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا الجديد

الرئيس الأمريكي  يعلن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا الجديد

"وزير المالية" : الأمر الملكي أعفى توريدات نقل الملكية والبيع السكنية والتجارية والزراعة والأراضي من ضريبة القيمة المضافة 15٪

"وزير المالية" : الأمر الملكي أعفى توريدات نقل الملكية والبيع السكنية والتجارية والزراعة والأراضي من ضريبة القيمة المضافة 15٪

"الزكاة والدخل" : بدءاً من الأحد.. إعفاء التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة 15% وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%

"الزكاة والدخل" : بدءاً من الأحد.. إعفاء التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة 15% وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%

بأمر الملك .. إلغاء الضريبة المضافة 15% للعقار السكني وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة قدرها 5%

بأمر الملك .. إلغاء الضريبة المضافة 15% للعقار السكني وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة قدرها 5%

شبكة عيون الإخبارية