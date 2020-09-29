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تقطع سلسلة انتشار العدوى.. 813578 مستفيدًا من خدمات مراكز "تأكد" في الرياض

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تقطع سلسلة انتشار العدوى.. 813578 مستفيدًا من خدمات مراكز "تأكد" في الرياض تقطع سلسلة انتشار العدوى.. 813578 مستفيدًا من خدمات مراكز "تأكد" في الرياض
خصصتها الصحة لخدمة مَن لديهم أعراض خفيفة ويظنون أنهم مخالطون لمصاب

تقطع سلسلة انتشار العدوى.. 813578 مستفيدًا من خدمات مراكز

قدمت مراكز "تأكد" في الرياض خدماتها لعدد 813578 مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.

يُذكر أن مراكز "تأكد"، خصصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب؛ حيث تقدم فيها خدمة فحص فيروس "كورونا" من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، كما أن مراكز "تأكد" توجد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات؛ علمًا بأن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكون بؤر للتفشي. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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