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أمطار جازان.. الأرصاد: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة

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أمطار جازان.. الأرصاد: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة أمطار جازان.. الأرصاد: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة
قالت: تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول

أمطار جازان.. الأرصاد: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفيفا، وهروب)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة جازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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