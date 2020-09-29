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بعد ضبط الخلية الإرهابية.. "المغامسي": قل للأعادي خبتم وخاب تآمركم

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بعد ضبط الخلية الإرهابية.. "المغامسي": قل للأعادي خبتم وخاب تآمركم بعد ضبط الخلية الإرهابية.. "المغامسي": قل للأعادي خبتم وخاب تآمركم
قال مغردًا: لا ريب أن المملكة اليوم هي بيضة الإسلام وقلعة الأمة وحصنها

بعد ضبط الخلية الإرهابية..

علّق الشيخ صالح بن عواد المغامسي على واقعة نجاح رجال أمن الدولة في الإطاحة بخلية إرهابية، تلقى عناصرها التدريب داخل مواقع للحرس الثوري في إيران، على صناعة المتفجرات والإضرار بالأمن العام؛ لافتًا إلى أن الله سبحانه وتعالى يحمي المملكة وهي حصن الإسلام المنيع.

وكتب المغامسي على حسابه في منصة التواصل الاجتماعي تويتر اليوم يقول: أُعطِي لنبينا عليه السلام لأمته؛ ألا يسلط عليها عدو فيستبيح بيضتهم، ولا ريب أن المملكة العربية اليوم هي بيضة الإسلام وقلعة الأمة وحصنها.

وتابع يقول: قل للأعادي: خبتم وخاب تآمركم، وقل لرجال أمن الدولة: زادكم الله عزًّا وتمكينًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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