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مستخدمو "آيفون" يشتكون: "آي أو إس 14" تدمر بطاريات هواتفنا

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مستخدمو "آيفون" يشتكون: "آي أو إس 14" تدمر بطاريات هواتفنا مستخدمو "آيفون" يشتكون: "آي أو إس 14" تدمر بطاريات هواتفنا
بعد طرحه من قِبَل شركة "أبل" الأمريكية في وقت سابق من هذا الشهر

مستخدمو

اشتكى عدد كبير من مستخدمي هواتف "آيفون" حول العالم، من أن نظام التشغيل الجديد "آي أو إس 14" يدمر بطاريات هواتفهم بصورة أسرع من المعتاد.

وأوضح التقرير المنشور عبر صحيفة "الديلي ميرور" البريطانية، أن هذا العيب الخطير لاحظه عدد كبير من مستخدمي "آيفون" بعد طرحه من قِبَل شركة "أبل" الأمريكية في وقت سابق من هذا الشهر.

وبالفعل تداول عدد كبير من المستخدمين هذا العيب عبر هاشتغات مختلفة على موقع "تويتر"، وأظهروا أن بطارية "آيفون" باتت تستنفد بصورة أسرع نحو 3% في الساعة الواحدة.

وأرجع الخبراء هذه المشكلة، إلى عيب فني مصاحب لتحديث "آي أو إس 14"، التي تدفع "آيفون" لتنفيذ مهام أكثر في الخلفية لبعض من الوقت.

فعند تثبيت "آي أو إس 14" يقوم "آيفون" مثلًا بإعادة فهرسة الملفات الخاصة بالنظام، والملفات المخزنة بالهاتف، وهي عملية قد تستمر لعدة ساعات أو لعدة أيام أيضًا.

كما أن هواتف "آيفون" قد تواجه أيضًا مشكلة أخرى مرتبطة بعدم توافق تحديثات التطبيقات والألعاب مع "آي أو إس 14"؛ علاوة على عمل عدد من الميزات الجديدة التي يمكنها أن تستنزف البطارية أيضًا بسرعة كبيرة.

وينصح الخبراء، بضرورة تحديث كافة تطبيقاتهم وألعابهم عقب تثبيت "آي أو إس 14" على هاتفهم؛ حتى لا تعمل تلك التطبيقات والألعاب في الخلفية وتستنزف بطارية المستخدم.هواتف آيفون آي أو إس 14

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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