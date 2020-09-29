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الرئيس الأمريكي يعلن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا الجديد
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الجمعة 02 أكتوبر 2020 07:15 صباحاً
"وزير المالية" : الأمر الملكي أعفى توريدات نقل الملكية والبيع السكنية والتجارية والزراعة والأراضي من ضريبة القيمة المضافة 15٪
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الجمعة 02 أكتوبر 2020 02:39 صباحاً
"الزكاة والدخل" : بدءاً من الأحد.. إعفاء التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة 15% وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%
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الجمعة 02 أكتوبر 2020 02:39 صباحاً
بأمر الملك .. إلغاء الضريبة المضافة 15% للعقار السكني وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة قدرها 5%
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الجمعة 02 أكتوبر 2020 02:39 صباحاً
"الخطيب": السياحة ستكون الدخل الثاني بعد النفط.. وعملي وزيرًا للسياحة "نعمة"
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الجمعة 02 أكتوبر 2020 02:39 صباحاً
"دموع تميم المزيفة" تثير المغردين.. إعلام الدوحة استغل حزن الكويت لتلميع صورة أميره بالفوتوشوب
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الجمعة 02 أكتوبر 2020 02:39 صباحاً
6 مناطق تنضم لمرمى التنبيهات .. أمطارٌ ورياح نشطة وأتربة مثارة
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الجمعة 02 أكتوبر 2020 02:39 صباحاً
كم حالة نشطة تبقت تحمل فيروس "كورونا" بمكة؟.. هنا الإجابة
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الجمعة 02 أكتوبر 2020 02:39 صباحاً
بالفيديو .. ذهب لتسلم جثمان والده فوجد مفاجأة صادمة بانتظاره
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الجمعة 02 أكتوبر 2020 02:39 صباحاً
أمام اجتماع افتراضي أممي.. "فيصل بن فرحان" يؤكد حرص السعودية على تعزيز مكانة المرأة في المجالات كافة
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الجمعة 02 أكتوبر 2020 02:39 صباحاً
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"القائمة الوطنية من أجل مصر" تشكيل سياسى يجمع كل أطياف الشعب المصرى.. لقاء مع الكاتبة فريدة الشوباشى
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فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 09:04 صباحاً
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