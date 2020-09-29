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العثيمين يُشيد بيقظة أمن الدولة ويؤكد تضامن "التعاون الإسلامي" مع

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العثيمين يُشيد بيقظة أمن الدولة ويؤكد تضامن "التعاون الإسلامي" مع السعودية العثيمين يُشيد بيقظة أمن الدولة ويؤكد تضامن "التعاون الإسلامي" مع
قال: في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها

العثيمين يُشيد بيقظة أمن الدولة ويؤكد تضامن

أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان اليوم، بيقظة رئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية ، التي تمكنت من الإطاحة بخلية إرهابية بحوزتها كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات.

وأكد الأمين العام وقوف وتضامن منظمة التعاون الإسلامي مع المملكة العربية السعودية رئيسة القمة الإسلامية، في كل ما تتخذه من إجراءات؛ للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.يوسف العثيمين التعاون الإسلامي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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