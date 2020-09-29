★ ★ ★ ★ ★

قال: في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها

أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان اليوم، بيقظة رئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية، التي تمكنت من الإطاحة بخلية إرهابية بحوزتها كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات.

وأكد الأمين العام وقوف وتضامن منظمة التعاون الإسلامي مع المملكة العربية السعودية رئيسة القمة الإسلامية، في كل ما تتخذه من إجراءات؛ للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.يوسف العثيمين التعاون الإسلامي