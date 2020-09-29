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"لن نرى مثله مرة أخرى".. قرية رومانية تعيد انتخاب رئيس بلديتها المتوفى

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"لن نرى مثله مرة أخرى".. قرية رومانية تعيد انتخاب رئيس بلديتها المتوفى "لن نرى مثله مرة أخرى".. قرية رومانية تعيد انتخاب رئيس بلديتها المتوفى
قالوا: "قدّم عملًا رائعًا ويستحق النصر حتى بعد رحيله".. طبعوا اسمه على البطاقات

أعاد قرويون رومانيون، انتخاب رئيس بلديتهم، ومنحوه نصرًا ساحقًا في الانتخابات؛ رغم وفاته منذ أسبوعين بـ"كوفيد-19"، وقالوا إنه "قدّم عملًا رائعًا ويستحق النصر حتى بعد رحيله".

وفاز أليمان بفترة ثالثة برئاسة بلدية ديفيسيلو، وهي قرية يُقَدّر سكانها بنحو 3 آلاف في جنوب رومانيا، وحصد 64% من الأصوات، حسب بيانات المكتب الانتخابي.

وأظهر مقطع جرى تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، قرويين يزورون قبر يون أليمان، ويضيئون الشموع بعد انتهاء عملية التصويت في الانتخابات المحلية التي أجريت الأحد.

وأليمان، هو ضابط بحرية سابق، كان قد أتم عامه الـ57 أمس الاثنين، وتوفي في 17 سبتمبر الجاري في مستشفى بالعاصمة بوخارست.

ووفق " اليوم" قال المسؤولون عن الانتخابات، إن "اسمه كان مطبوعًا على بطاقات الناخبين، ولم يتسنَّ إزالته منها، وستجرى انتخابات جديدة".

وسجلت رومانيا 123 ألفًا و944 حالة إصابة بكورونا منذ أواخر فبراير الماضي، بينها 4748 وفاة، في أعلى معدل وفيات في الجناح الشرقي من الاتحاد الأوروبي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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