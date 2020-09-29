إحصاء "رويترز": وفيات كورونا في العالم تتجاوز حاجز المليون

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أمريكا والبرازيل والهند الأكثر تضررًا.. نصف مليون في 3 أشهر

كشف إحصاء رويترز أن وفيات كورونا في مختلف أرجاء العالم تجاوزت حاجز المليون اليوم الثلاثاء، مع تزايد أعداد الوفيات وسط تسارع الإصابات في عدد من البلدان.

وتَضاعَفَ عدد الوفيات بسبب الأمراض المرتبطة بفيروس كورونا من نصف مليون في ثلاثة أشهر فقط، وتصدرت قائمة الوفيات الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

ويموت ما يربو على 5400 حول العالم كل 24 ساعة؛ وفقًا لحسابات "رويترز"؛ بناء على متوسط الوفيات حتى الآن في سبتمبر.

ويعادل هذا نحو 226 وفاة في الساعة، أو وفاة كل 16 ثانية. فخلال مشاهدة مباراة كرة قدم مدتها 90 دقيقة؛ يموت 340 في المتوسط.

وتمثل الولايات المتحدة والبرازيل والهند حوالى 45% من جميع وفيات كوفيد-19 على مستوى العالم؛ بينما تمثل منطقة أمريكا اللاتينية وحدها ما يزيد على ثلث الوفيات.فيروس كورونا الجديد