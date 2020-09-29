انطلاق بطولة 2020 Captain Tsubasa: Dream Team – Dream Championship عبر الانترنت اليوم!

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أعلنت شركة KLab Inc ، الشركة الرائدة في مجال ألعاب الهاتف المحمول عبر الإنترنت، أن لعبة كرة القدم"Captain Tsubasa: Dream Team" ستطلق تصفيات بطولةDream Championship 2020 بطولة تصفيات الإنترنت.

بالإضافة إلى ذلك، ستُقام حملات خاصة داخل اللعبة للاحتفال ببدء بطولة Dream Championship 2020.

نظرة عامة على بطولة تصفيات الإنترنت

اعتبارًا من اليوم، سنعقد بطولة تصفيات الإنترنت - الجولة 1 داخل اللعبة. يمكن للاعبين الذين فازوا بثلاث مباريات في بطولة تصفيات الإنترنت - الجولة 1 الانتقال إلى البطولة تصفيات الإنترنت - الجولة 2 التي ستقام في الأسبوع التالي.

اللاعبون الذين وصلوا إلى المراكز الثلاثة الأولى في التصنيف العالمي في بطولة تصفيات الإنترنت - الجولة 2، التي ستقام الأسبوع المقبل، سينتقلون إلى النهائيات المقررة يوم السبت، 12 كانون الأول.

سيتم السماح لأفضل 8 لاعبين من تصنيف المناطق الأربع من بطولة تصفيات الإنترنت - الجولة 2 (باستثناء أفضل 3 لاعبين في التصنيف العالمي والذين يتقدمون إلى النهائيات) بالمشاركة في بطولة تصفيات المناطق النهائية التي ستقام بالتتابع يوم السبت 24 تشرين أول سيتأهل اللاعبون الموجودون في المراكز الثلاثة الأوائل من كل منطقة في بطولة تصفيات المناطق النهائية إلى البطولة النهائية.

فترة الإفتتاح

الجولة 1: من الجمعة 25 أيلول حتى الجمعة 2 تشرين أول

الجولة 2: من الجمعة 2 تشرين أول حتى الجمعة 9 تشرين أول

*يمكن فقط للاعبين الذين فازوا بثلاث مباريات في الجولة 1 دخول الجولة 2.

كيفية المشاركة

انضم خلال بطولة تصفيات الإنترنت - الجولة 1 داخل اللعبة.

*هناك شروط للمشاركة، كأن يكون عمرك 20 عامًا أو أكثر (اعتبارًا من 1 أيلول 2020). لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة التطبيق وموقع بطولة Dream Championship 2020 الرسمي.

بدء الحملات داخل اللعبة!

بدءًا من اليوم، ستُقام حملات خاصة داخل اللعبة للاحتفال ببدء بطولة Dream Championship 2020!

مكافأة تسجيل الدخول Dream Championship 2020

فترة الإفتتاح: من الجمعة 25 أيلول إلى الجمعة 9 تشرين أول (UTC + 9)

احصل على مكافآت رائعة مثل كرات سوداء SSR و كرات حظ(مجانية) وغيرها الكثير من المكافآت الرائعة!

المهام اليومية Dream Championship 2020

فترة الإفتتاح: من السبت 26 أيلول إلى الجمعة 9 تشرين أول (UTC + 9)