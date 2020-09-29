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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة

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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة "الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة
غيوم وسحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)؛ فيما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16- 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12- 36كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية