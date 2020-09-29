الخارجية اليمنية تجدد مخاوفها من وضع خزان صافر مع منع وصول الفريق الأممي

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"الحضرمي" أكد لنظيره السويدي ضرورة الضغط على الحوثي لمنع وقوع كارثة بيئية

جدد وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي التشديد على مخاوف الحكومة اليمنية وقلقها الشديد مما آل إليه وضع خزان صافر خصوصًا مع استمرار منع وصول الفريق الأممي للناقلة العملاقة.

وتفصيلاً، جاء ذلك خلال اتصال له مع نظيره السويدي آن ليندي لمناقشة مستجدات الأوضاع في اليمن, مشددًا على ضرورة الاستمرار في الضغط على ميليشيا الحوثي الانقلابية قبل وقوع كارثة بيئية لا يحمد عقباها في سواحل البحر الأحمر والمنطقة ككل.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن الوزير الحضرمي أكد في الاتصال أن حكومة بلاده مستمرة في القيام بمسؤولياتها تجاه المواطنين في كل أنحاء اليمن.

من جهة أخرى،عبّرت الوزيرة السويدية عن دعم بلادها للحكومة اليمنية, وأكدت استمرار دعم السويد لجهود المبعوث الأممي لتحقيق السلام في اليمن.

وأشارت إلى تطلعها لرؤية مشاركة واسعة للمرأة اليمنية في عملية السلام، مجددة تعهد بلادها باستمرار دعم اليمن في المجال الإغاثي والإنساني وأهمية وصول المساعدات إلى كل المستفيدين دون إعاقة.