أخبار عاجلة

الرئيس الأمريكي  يعلن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا الجديد -
"وزير المالية" : الأمر الملكي أعفى توريدات نقل الملكية والبيع السكنية والتجارية والزراعة والأراضي من ضريبة القيمة المضافة 15٪ -
"الزكاة والدخل" : بدءاً من الأحد.. إعفاء التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة 15% وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% -
بأمر الملك .. إلغاء الضريبة المضافة 15% للعقار السكني وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة قدرها 5% -
"الخطيب": السياحة ستكون الدخل الثاني بعد النفط.. وعملي وزيرًا للسياحة "نعمة" -
"دموع تميم المزيفة" تثير المغردين.. إعلام الدوحة استغل حزن الكويت لتلميع صورة أميره بالفوتوشوب -
6 مناطق تنضم لمرمى التنبيهات .. أمطارٌ ورياح نشطة وأتربة مثارة -
كم حالة نشطة تبقت تحمل فيروس "كورونا" بمكة؟.. هنا الإجابة -
بالفيديو .. ذهب لتسلم جثمان والده فوجد مفاجأة صادمة بانتظاره -
أمام اجتماع افتراضي أممي.. "فيصل بن فرحان" يؤكد حرص السعودية على تعزيز مكانة المرأة في المجالات كافة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزير يمني يتهم طهران بممارسة دور تخريبي في بلاده بعشرات سفن الصيد

Print
وزير يمني يتهم طهران بممارسة دور تخريبي في بلاده بعشرات سفن الصيد وزير يمني يتهم طهران بممارسة دور تخريبي في بلاده بعشرات سفن الصيد
أكد أن أكثر من 40 سفينة إيرانية دخلت المياه اليمنية حول أرخبيل سقطرى

وزير يمني يتهم طهران بممارسة دور تخريبي في بلاده بعشرات سفن الصيد

اتهم فهد كفاين، وزير الثروة السمكية اليمني، إيران بممارسة دور تخريبي في بلاده عبر سفن صيد، تنتهك المياه الإقليمية، وفقًا لموقع اليوم.

وفي التفاصيل، كتب كفاين في سلسلة تغريدات عبر "تويتر": "أكثر من 40 سفينة صيد إيرانية دخلت المياه اليمنية حول أرخبيل سقطرى جنوبي اليمن، وتقوم بصيد غير مشروع في اعتداء صارخ على السيادة اليمنية".

وأضاف: "هذا الاعتداء المتكرر تمارسه إيران في المياه اليمنية، وتقوم من خلاله بأعمالها التخريبية في اليمن".

ودعا إلى "الوقوف بحزم أمام الدور التخريبي الذي تمارسه إيران في اليمن، معتبرًا "صمت المجتمع الدولي أمام الانتهاكات الصارخة للسيادة اليمنية انتقاصًا وإخلالاً بمبادئ الأمم المتحدة والشرعية الدولية وسيادة الدول وأمنها".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
روسيا.. أعلى زيادة يومية بإصابات "كورونا" منذ 12 يونيو

روسيا.. أعلى زيادة يومية بإصابات "كورونا" منذ 12 يونيو

"نافالني": سأعود لروسيا لست خائفاً.. و"بوتين" المسؤول عن تسميمي

"نافالني": سأعود لروسيا لست خائفاً.. و"بوتين" المسؤول عن تسميمي

"نافالني": سأعود لروسيا لست خائفاً.. و"بوتين" المسؤول عن تسميمي

"نافالني": سأعود لروسيا لست خائفاً.. و"بوتين" المسؤول عن تسميمي

شبكة عيون الإخبارية