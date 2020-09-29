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تسجل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

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مصر تسجل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة تسجل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة
مجاهد: إجمالي الإصابات بلغ 102955 والوفيات 5901 شخص

مصر تسجل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، يوم الاثنين، عن تسجيل 115 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا في البلاد، و 18 حالة وفاة بسبب الفيروس، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له الاثنين، أن 506 حالة من المصابين خرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من إلى 95586 حالة.

وأشار مجاهد إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" في حتى اليوم هو 102955 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 5901 حالة وفاة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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